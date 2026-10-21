Guerra tra Russia e Ucraina, i vertici Russi stimano una conclusione del conflitto a breve, in questo caso Trump e gli USA nel ruolo di mediatori tra le due nazioni.

La guerra tra Russia e Ucraina ormai è un conflitto che va avanti da oltre 4 anni e mezzo con gli aiuti per l’esercito ucraino arrivati dall’Europa e dagli Stati Uniti, aiuti che hanno permesso alla nazione guidata da Zelensky e dai propri soldati di resistere alla più potente forza di fuoco della Russia ma la situazione nell’ultimo periodo si è pesantemente sbilanciata verso l’esercito più forte, ovvero quello di Putin.

Guerra Russia-Ucraina, Witkoff da Putin e i possibili accordi tri-laterali

La guerra tra Russia e Ucraina può essere entrata in una fase decisiva, almeno questo è quanto trapela dagli Stati Uniti d’America, dopo che Witkoff è andato in visita a Mosca da Putin, addirittura egli parlando di Trump e della compassione che mostra è arrivato a definire Putin compassionevole.

Un commento quest’ultimo che ha mandato su tutte le furie i democratici che stanno fremendo per le elezioni di mid-term e riconoscono nella figura di Putin quella di un assassino.

Sul tema è voluto intervenire anche il Presidente Trump che si è detto disponbile ad essere l’ago della bilancia in futuri incontri trilaterali, di cui il primo è previsto al prossimo G20 in programma a Miami a metà dicembre.

Proprio in questa occasione i vertici di Ucraina e Russia potrebbero firmare un accordo di pace, con l’America in qualità di paese mediatore.

Dalla Russia sono sicuri, guerra prossima ad una conclusione

La Russia tramite il consigliere Yuri Ushakov si è detta convinta che la guerra sarà prossima ad una conclusione. Di seguito le parole di Ushakov al servizio di informazione Vesti e riporta dall’agenzia Agi:

“Non so quanto siamo vicini, ma le cose stanno andando in quella direzione” – frasi che fanno ben sperare ma allo stesso tempo non sono testimonianza di certezza e l’intenzione di Putin di puntare sull’oro da vendere per finanziare il proseguo del conflitto stride con quanto dichiarato dal proprio consigliere.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per vedere come proseguirà il conflitto che interessa il mondo da febbraio del 2022.