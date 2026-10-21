Donald Trump punta a mobilitare gli elettori repubblicani in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre, tra promesse economiche, appelli al voto e dichiarazioni sul conflitto con l’Iran. Intanto, dalla Casa Bianca emerge anche l’ipotesi di una nuova modifica degli spazi presidenziali, con il possibile ritorno della piscina coperta al posto della sala stampa.

Trump valuta il ritorno della piscina alla Casa Bianca: la sala stampa potrebbe essere trasferita

Parallelamente alla campagna elettorale, il presidente starebbe prendendo in considerazione una modifica degli spazi della Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal New York Times, Trump starebbe valutando di eliminare l’attuale sala stampa per ripristinare la piscina coperta della residenza presidenziale.

La proposta sarebbe stata illustrata ad agosto a Karoline Leavitt, all’epoca portavoce della Casa Bianca, che ha lasciato l’incarico il 27 agosto. L’eventuale intervento riporterebbe alla configurazione originaria un ambiente che, nel corso della storia, ha cambiato più volte destinazione.

La piscina fu realizzata nel 1933 su iniziativa del presidente Franklin D.

Roosevelt, mentre durante la presidenza di Richard Nixon venne coperta per ricavare uno spazio dedicato ai giornalisti. L’ipotesi di ripristinarla comporterebbe quindi una nuova trasformazione degli ambienti utilizzati dalla stampa, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di un eventuale progetto.

Trump promette 5.000 dollari agli elettori e punta sulle midterm: «Dovete andare a votare»

Donald Trump intensifica la campagna in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e cerca di mobilitare la base repubblicana con una promessa economica e un appello diretto agli elettori. Durante un comizio in North Carolina, il presidente americano ha dichiarato: «Se votate i repubblicani e conquisteremo la Camera e il Senato, avrete 5.000 dollari». Nel corso dell’evento, alcuni manifestanti sono stati allontanati, mentre il tycoon ha invitato i sostenitori a recarsi alle urne per evitare che il suo partito perda terreno in Congresso. «L’età dell’oro è arrivata ma dovete andare a votare», ha affermato, aggiungendo: «È un mio onore essere il vostro presidente in questo momento». Trump ha inoltre annunciato un programma fitto di appuntamenti pubblici: «Ho in programma 18 comizi». L’obiettivo è contrastare una tendenza consolidata nella politica statunitense, che vede spesso il partito del presidente in carica perdere seggi durante le elezioni di metà mandato.

Il tema è tornato anche durante un intervento nello Studio Ovale, dove Trump ha riconosciuto le difficoltà storiche dei presidenti alle midterm, indipendentemente dall’appartenenza politica e dai risultati ottenuti. «Per qualche strana ragione ogni presidente, buono o cattivo, perde» alle elezioni di metà mandato, ha osservato, dicendosi intenzionato a invertire la rotta. Secondo il presidente, il risultato dipenderà soprattutto dalla partecipazione dei suoi sostenitori: «Se riesco a mobilitare i miei elettori – i sostenitori Maga, i repubblicani, o comunque vogliate chiamarli – se vanno a votare, vinceremo in modo schiacciante».

Da qui l’invito a comportarsi come se fosse lui stesso candidato: «Perciò, chiedo loro di fare finta che io sia sulla scheda». Sul fronte economico, Trump ha affrontato anche il rincaro della benzina, sostenendo che il costo più elevato rappresenti un sacrificio necessario per impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. «È un piccolo prezzo per non permettere all’Iran di avere l’arma nucleare», ha dichiarato, prevedendo un rapido calo del petrolio una volta concluso il conflitto: «Non appena la guerra sarà finita il petrolio scenderà giù come un sasso».