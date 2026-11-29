Il deputato del Partito democratico Kliti Hoti è stato colpito da un proiettile di gomma sparato da agenti di polizia a Tirana, durante le proteste anti-governative del 29 novembre 2026. Lo riferiscono i media locali, e le immagini dell’episodio, diffuse in rete, sono diventate rapidamente virali.

La manifestazione era organizzata davanti alla sede del governo, in occasione dell’82mo anniversario della liberazione dell’Albania, e si svolgeva il giorno dopo gli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine che avevano causato il ferimento di 61 persone.

Il colpo sparato durante la manifestazione

Durante le proteste la polizia ha sparato alcuni proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. Uno di questi ha colpito Hoti a distanza ravvicinata. Nel video che circola in rete si vede il deputato cadere a terra e venire soccorso da altri manifestanti, prima dell’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale d’urgenza.

Secondo alcune ricostruzioni, Hoti sarebbe riuscito a salire sull’ambulanza con le proprie forze. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni. Alcune fonti parlano di una ferita seria, ma non di pericolo di vita immediato, e secondo indiscrezioni di stampa il colpo lo avrebbe raggiunto all’addome.

Il corteo era stato inizialmente previsto in una zona lontana dalla sede del governo.

Quando è riuscito a raggiungerla, ha trovato un cordone di forze dell’ordine. Alcuni manifestanti sono riusciti ad aggirarlo e a lasciare scritte offensive nei confronti del premier Edi Rama sulle pareti esterne dell’edificio, prima che i poliziotti si compattassero creando uno sbarramento.

La sospensione dell’agente e le reazioni politiche

Il poliziotto che ha fatto fuoco è stato sospeso dal servizio. Il ministro dell’Interno Ervin Demo ha chiesto l’immediata sospensione dell’agente e l’avvio di un’indagine completa sull’incidente. Demo ha dichiarato: “Nessuno è al di sopra della legge, specialmente un agente della Polizia di Stato, che ha il dovere di applicarla e proteggerla.” Il ministro ha aggiunto che la violenza “non sarà tollerata, né da parte dei manifestanti che attaccano le forze dell’ordine, le istituzioni, la proprietà pubblica o le attività commerciali private, né da parte degli agenti di polizia che oltrepassano i propri poteri”.

Il leader del Pd Sali Berisha ha accusato direttamente il premier. Secondo le sue parole: “È stato colpito su ordine politico di Edi Rama. Il Partito democratico condanna con la massima fermezza questo attacco criminale volto a uccidere il deputato di Scutari Kliti Hoti e garantisce a Edi Rama che riceverà la risposta che merita. Democratici, tutti in piedi! Oggi o mai più”.

Le accuse di repressione rivolte al governo da manifestanti e opposizione si sono intensificate dopo l’episodio, e i dimostranti chiedono le dimissioni di Rama.