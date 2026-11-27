È stata l’ultima volata prima delle elezioni anticipate di domenica, un duello serrato che ha visto contrapposti due blocchi ideologici netti. A Madrid, il socialista Pedro Sanchez e Ada Colau del Frente Amplio hanno presentato un fronte unitario, cercando di mobilitare un elettorato progressista che i sondaggi descrivono in affanno. La strategia era chiara: mostrare sintonia su welfare e diritti per contrastare le contraddizioni interne alla coalizione di destra.

Sondaggi e rischio storico

Il quadro politico è dominato dalle previsioni degli istituti demoscopici. Con l’eccezione del dato ufficiale del Cis, quasi tutti i sondaggi indicano una maggioranza assoluta stabile per il Pp di Alberto Nunez Feijoo, accompagnato da un Vox in ascesa. Un risultato di questo tipo porterebbe, per la prima volta dalla fine della dittatura franchista nel 1975, l’estrema destra al governo della Spagna.

Diritti delle donne e silenzio stampa

L’apertura del dibattito ha toccato nervi scoperti sulla violenza di genere. Colau ha lanciato un appello diretto alle elettrici: “Da queste elezioni uscirà un governo di coalizione con Vox o con il Frente Amplio. Noi donne abbiamo il potere di decidere che chi nega la violenza machista non possa governare”.

Ha poi ricordato le 49 vittime dell’anno, aggiungendo: “Non staremo zitte fino a quando le vittime non saranno zero”.

Di fronte alla richiesta di condanna, Santiago Abascal (Vox) è rimasto in silenzio. Sanchez ha incalzato immediatamente il candidato popolare: “Il signor Abascal non ha condannato la violenza di genere, glielo dica: perché non la condanna?”. Anche Feijoo ha taciuto, rendendo quel mutismo uno dei momenti più eloquenti della serata. Il premier ha poi delineato due strade opposte: una verso il passato, fatta di tagli e cancellazione di conquiste sociali, e una verso una “Spagna moderna, ammirata nel mondo intero”. Ha attaccato il programma economico delle destre, evocando forbici e motosega, riferendosi ai 112 miliardi di euro di tagli annuali alla spesa pubblica proposti da Vox sul modello Trump-Milei.

Lo scandalo Valencia e l’insulto a Colau

La tensione è esplosa durante il confronto sulla gestione della tragedia di Valencia. Colau ha rinfacciato a Feijoo la permanenza in politica di Carlos Marzon, ex governatore regionale criticato per la risposta all’alluvione che ha causato 200 morti. La reazione del leader del Pp è stata brusca e personale: puntandole l’indice ha pronunciato la frase “Usted calladita”, lei stia zitta. L’affermazione ha scatenato la replica indignata di Sanchez.

Dopo il dibattito, Feijoo ha tentato di ridimensionare l’accaduto dichiarando: “Se ho dato fastidio a qualcuno, naturalmente ritiro la frase”, per poi riattizzare la polemica. Colau ha chiuso il cerchio con fermezza: “Non staremo zitte davanti agli assassinii delle donne e non staremo zitte domenica”. Nel frattempo, Abascal ha spostato il fuoco sull’immigrazione di massa alle Canarie e a Ceuta, definita “la sfera di cristallo” del futuro spagnolo, accusando la sinistra di aver fatto “sparire la metà dell’offerta abitativa”.

Feijoo ha cercato di riportare il discorso sulla cattiva gestione governativa, promettendo un audit sui conti pubblici “da cima a fondo” contro quello che ha definito il “saccheggio delle finanze degli spagnoli”. Dal canto suo, Colau ha rivendicato l’autonomia della sinistra alternativa, assicurando che il Frente Amplio supererà il 10% per garantire una politica coraggiosa. Sanchez, pur riconoscendo la difficoltà della sfida, ha dichiarato di credere nella “remontada”, affermando che il dibattito è stato vinto dal blocco progressista “per goleada”.