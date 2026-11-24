Nove minori congolesi adottati da famiglie italiane non hanno potuto lasciare la Repubblica del Congo nei tempi previsti. La partenza per l’Italia, fissata per il 14 novembre, non è stata autorizzata dalle autorità locali. Il ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, è intervenuto con l’ambasciata italiana a Brazzaville e con la Commissione Adozioni Internazionali (CAI).

Il blocco delle partenze e i passaporti

Fonti qualificate riferiscono che, grazie all’azione diplomatica dell’Italia, sono stati concessi i passaporti ai minori congolesi la cui partenza era stata bloccata. Secondo queste fonti i bambini potranno partire e ricongiungersi alle famiglie adottive.

Le altre fonti disponibili non confermano ancora questo passaggio. Il quadro resta quindi incompleto sulla data effettiva della partenza.

Il passo della Farnesina e le richieste a Brazzaville

Il ministro Antonio Tajani ha dato istruzione all’ambasciata italiana a Brazzaville di fornire assistenza alle famiglie. Tajani è intervenuto anche direttamente con il ministro degli Esteri congolese per chiedere una soluzione urgente.

Su indicazione di Tajani, il sottosegretario Massimo Dell’Utri ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore congolese a Roma, Henri Okemba.

Nell’incontro Dell’Utri ha espresso la preoccupazione del Governo italiano e ha chiesto che le verifiche annunciate dalle autorità congolesi si concludano rapidamente, nell’interesse dei minori. Ha ricordato anche il percorso preparatorio svolto nei mesi precedenti in piena trasparenza con le autorità locali.

Dell’Utri ha annunciato l’invio imminente a Brazzaville di una missione italiana per accelerare il confronto. L’ambasciatore ha assicurato che i minori potranno ricongiungersi con le famiglie adottive e si è impegnato a informare le autorità del proprio Paese della missione.

La posizione delle autorità congolesi

Il 18 novembre la Farnesina ha reso noto che le autorità congolesi hanno assicurato l’impegno per una soluzione, chiedendo però più tempo per approfondimenti su aspetti procedurali interni. In attesa della conclusione di queste verifiche, le autorità hanno invitato le famiglie italiane a rientrare in Italia, con la prospettiva di ricongiungersi ai minori in un prossimo futuro.

Il comunicato della Farnesina non dice se il rientro delle famiglie riguardi tutti i casi, né quando le verifiche si chiuderanno. Le informazioni sui passaporti e sull’invito al rientro provengono da fonti diverse e non si riconducono ancora a un’unica versione.

La Farnesina ha fatto sapere che continuerà a lavorare in stretto coordinamento con la CAI e le altre amministrazioni competenti, perché i minori possano ricongiungersi alle proprie famiglie nel più breve tempo possibile. Attraverso l’ambasciata a Brazzaville il ministero resterà in contatto con le autorità congolesi e continuerà a prestare assistenza alle famiglie e agli enti autorizzati.