Londra, 24 nov. (askanews) – Il principe William ha incontrato il premier Andy Burnham al numero 10 di Downing Street, prima visita del futuro re nella residenza ufficiale del primo ministro britannico, nonché la prima visita di un membro di alto rango della famiglia reale al civico 10 dai tempi di quella della defunta regina Elisabetta II nel 2012.

Tra i primi temi dell’incontro affrontati, i due hanno parlato del recente viaggio del principe in India e del premio ambientale “Earthshot Prize”. A porte chiuse, il figlio di Carlo III dovrebbe discutere con Burnham di temi quali il fenomeno dei senzatetto; sia il primo ministro che il principe sono infatti impegnati ad affrontare il problema.Burnham ha un incontro settimanale con il re, e si dice che i due abbiano instaurato un rapporto amichevole.

Per consuetudine, il Principe di Galles dovrebbe incontrare il primo ministro una volta all’anno, ma non necessariamente a Downing Street.