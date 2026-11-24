Roma, 24 nov. (askanews) – “La giustizia tributaria riveste un’importanza enorme, come dimostra il peso delle controversie fiscali nell’attività della Corte di Cassazione. Poter contare su giudici professionali, sempre più preparati a risolvere questioni complesse, è fondamentale. Per questo considero pienamente condivisibile la scelta dell’Ordine dei commercialisti di promuovere un incontro formativo su questi temi: la mia presenza testimonia l’attenzione verso questa iniziativa”.

Lo ha dichiarato Antonio Mungo, presidente del Tribunale di Napoli Nord, intervenendo al convegno sulla riforma del processo tributario promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Corbello. Dal confronto tra magistratura, professioni, amministrazione e università è emersa la proposta di istituire un laboratorio permanente sul diritto e sul contenzioso tributario, capace di accompagnare l’evoluzione del sistema attraverso lo studio e la condivisione delle esperienze.

“Vogliamo proporre ogni anno un appuntamento di rilevanza nazionale – ha sottolineato Corbello -, investendo nella formazione e nelle relazioni tra le diverse componenti del mondo professionale e istituzionale”. L’obiettivo dell’Ordine è dare continuità al dialogo avviato durante i lavori. “Intendiamo farci promotori di un centro studi che riunisca a Napoli Nord le migliori professionalità del territorio nazionale – ha aggiunto Corbello -.

Il laboratorio sul diritto tributario e sul contenzioso dovrà diventare un luogo stabile di approfondimento e confronto”. Il presidente ha consegnato al generale Roberto Manna, comandante regionale della Guardia di Finanza in Campania, una targa con la dicitura “Figlio di questa terra”, quale riconoscimento del suo legame con il territorio. In videocollegamento Maurizio Leo, viceministro del Mef, ha sottolineato che “la riforma fiscale punta a rendere il processo tributario più rapido ed efficiente attraverso la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure e il reclutamento di magistrati professionali a tempo pieno. La giustizia tributaria affronta una materia complessa e delicata e merita pieno riconoscimento: servono giudici preparati e dedicati, anche valorizzando il contributo delle professioni nelle aule di giustizia”. Secondo Carolina Lussana, presidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, “la qualità della giustizia tributaria si fonda sull’indipendenza dei giudici, sulla preparazione specialistica e sulla capacità di assicurare decisioni tempestive e motivate. Accompagnare la riforma significa investire nella formazione e nell’organizzazione degli uffici, valorizzando il confronto con le professioni. È così che possiamo rendere effettive le garanzie del processo e rafforzare la fiducia dei cittadini”. Sulla prospettiva di un’attività permanente si è soffermato anche Nicola Graziano, presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta e componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. “La giustizia tributaria sta attraversando una fase decisiva della propria evoluzione – ha osservato -. Riunire accademia, professioni e magistratura, con relatori autorevoli, offre l’occasione per un dialogo franco sulle prospettive future. L’idea condivisa con l’Ordine è costruire un laboratorio che affronti con continuità questi cambiamenti”. La professionalizzazione dei giudici e la prevenzione delle controversie sono state al centro dell’intervento di Fiorenzo Sirianni, direttore generale della Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. “La riforma punta a rendere la giustizia tributaria più efficiente attraverso l’inserimento di magistrati professionali a tempo pieno – ha spiegato Sirianni -. La presenza di figure dedicate esclusivamente a questa funzione rappresenta una maggiore garanzia di tutela. Parallelamente, gli interventi promossi dal Ministero mirano a migliorare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, favorendo la soluzione dei problemi prima che si trasformino in contenzioso”. Il convegno ha così posto al centro due esigenze complementari: rafforzare la qualità della risposta giudiziaria e favorire un confronto tempestivo tra Fisco e contribuenti. Il laboratorio proposto dall’Odcec Napoli Nord nasce per offrire a questo percorso un contributo continuativo di analisi, formazione e collaborazione istituzionale. Hanno introdotto i lavori Antonio Tuccillo (presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti) e Rosa D’Angiolella (consigliera nazionale dei commercialisti), mentre le relazioni sono state affidate a Giuseppe Melis (ordinario di Diritto tributario dell’Università Luiss Guido Carli), Clelia Buccico (ordinaria di Diritto tributario della Scuola Superiore Meridionale), Paola Coppola (ordinaria di Diritto tributario Università degli Studi di Napoli Federico Il), Antonio Lepre (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli); Rosa D’Angiolella (consigliera nazionale dei commercialisti; Claudia Eccher (componente del CSM), Stanislao De Matteis, presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo – Massimario CPGT), Gabriele Di Maio (presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania) e Pasquale Saggese (coordinatore area fiscalità della Fondazione Nazionale di Ricerca dei commercialisti).