La Morra (Cn), 24 nov. (askanews) – Le Cantine Cordero di Montezemolo guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici. La famiglia è presente a La Morra, nel cuore della zona del Barolo, dal 1340: oggi Alberto ed Elena Cordero di Montezemolo rappresentano la diciannovesima generazione. “La nostra è una famiglia storica piemontese e la nostra cantina ha un’origine molto antica.

Sono oggi 19 generazioni. Io e mia sorella Elena portiamo avanti questa tradizione: è un patrimonio, un valore storico molto importante che dobbiamo custodire e proteggere”, racconta Alberto Cordero di Montezemolo.L’azienda coltiva 28 ettari di vigneto, riuniti in un unico corpo attorno ai fabbricati storici, una caratteristica rara in una zona spesso frammentata.

L’obiettivo resta quello di produrre vini artigianali di alta qualità, “quasi un prodotto sartoriale”, dice Alberto Cordero di Montezemolo, utilizzando esclusivamente l’uva delle proprie vigne e seguendo l’intero processo produttivo.Guardare avanti, però, significa anche interpretare i cambiamenti del presente. “Bisogna guardare al futuro perché ovviamente quello che si è fatto lo sappiamo, siamo ben consci di quello che è stato, però ormai è passato, quindi bisogna vivere ai tempi d’oggi e soprattutto essere bravi a captare quelli che sono i segnali che la società oggi ti dà, quelli che sono anche magari i cambiamenti, le problematiche e guardare quindi al futuro”, afferma Alberto Cordero di Montezemolo, ricordando che le Langhe sono patrimonio Unesco e che le nuove generazioni possono contribuire a rinnovare e raccontare questo territorio.Il legame tra memoria e futuro emerge anche nel cofanetto da collezione dedicato al Barolo Monfalletto 2022, illustrato da Boban Pesov, in una edizione limitata chiamata Il Tratto.

“Gli abbiamo chiesto di creare un fumetto sulla base di quello che lui immaginava della storia della nostra azienda”, spiega Alberto Cordero di Montezemolo . Il racconto immagina il nonno, abile disegnatore, mentre crea: un bicchiere di vino cade sul foglio e la sua automobile prende vita, viaggiando nel tempo lungo un tralcio di vite, prima di tornare nel calice. E dalla meridiana nel giardino al jukebox nella sala di degustazione, tutto è un monito: non c’è futuro senza passato. Ma è sempre bene che l’energia dei giovani possa dare il suo contributo per rinnovare la tradizione.Intervista di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini askanews