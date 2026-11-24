Pechino, 24 nov. (askanews) – La Cina si prepara ad accogliere per la prima volta un astronauta straniero a bordo della sua stazione spaziale Tiangong. Sarà un astronauta pakistano, nell’ambito di una missione congiunta che segnerà una nuova tappa nella cooperazione spaziale tra Pechino e Islamabad.Ad annunciarlo è il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, che sottolinea il valore storico della missione, destinata a coincidere con il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi: “La missione congiunta che vedrà coinvolti astronauti cinesi e pakistani a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong rappresenterà, per la prima volta nella storia del programma di volo spaziale umano della Cina, un’occasione in cui astronauti cinesi e di un’altra nazione volano insieme; sarà inoltre la prima volta che la stazione spaziale cinese ospita un astronauta straniero.

La Cina e il Pakistan sono partner di cooperazione strategica ‘a ogni condizione’ (all-weather); questa missione congiunta costituisce un ulteriore, importante traguardo nella loro cooperazione bilaterale, che coincide con il 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Attendiamo con entusiasmo questo significativo evento spaziale e auguriamo alla missione un pieno successo”