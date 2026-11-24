Milano, 24 nov. (askanews) – Un montatore premio Oscar racconta il suo mestiere e il modo in cui i film diventano quello che poi vediamo davvero nelle sale. Joe Walker, storico collaboratore di Steve McQueen e Denis Villeneuve che ha lavorato al montaggio di tutti i tre episodi della saga di Dune, è stato ospite della Civica scuola di cinema Luchino Visconti di Milano per una masterclass.”Il montatore – ha detto Walker ad askanews – è colui che crea la collisione tra un’idea e un’altra.

Il cinema ha avuto inizio con l’immagine di un treno che corre verso la macchina da presa; ben presto, però, si è capito che, per mantenere alta l’attenzione del pubblico, era possibile passare, tramite un taglio, dall’inquadratura di una donna con il suo bambino intrappolati in un incendio a quella di un camion dei pompieri che accorre verso di loro.

Accostando queste due immagini, si genera suspense”. I tagli sono, da sempre, una delle cifre del cinema, ma che cosa cerca di fare davvero chi lavora in sala di montaggio? “Uno degli aspetti più belli del mio lavoro – ci ha risposto – è che non mi occupo solo della narrazione o della collaborazione con i registi, ma anche della recitazione.

Gran parte del mio compito consiste nel selezionare i momenti migliori di un’interpretazione: un attore può proporre molteplici soluzioni, e il mio ruolo è quello di cogliere le più efficaci. E, una volta messe in sequenza, si crea un’energia nuova. C’è sempre una sorta di poesia in ciò che faccio – in ciò che facciamo noi montatori – nel tentativo di coinvolgere il pubblico e suscitare emozioni”. Nella scuola milanese Walker ha parlato di “montaggio fiction”, concetto che ci ha portato inevitabilmente ad affrontare il tema della sua relazione con i registi. “La cosa curiosa – ha aggiunto – è che, sebbene registi come Steve McQueen, Denis Villeneuve e altri con cui ho collaborato siano molto diversi tra loro, quando si siedono in sala di montaggio emergono numerosi punti in comune. L’obiettivo di tutti loro è raggiungere il pubblico attraverso la recitazione e la storia; il montaggio è lo strumento che permette di unire ogni elemento, attingendo agli universi visivi degli effetti speciali e del design, così come a quelli del suono, della musica e, naturalmente, dell’immagine”. La musica, un aspetto importantissimo nel cinema, ma anche nella vita di Joe Walker, che si è formato come compositore classico. Ma che relazione c’è tra il senso della musica e quello del montaggio? “Se c’è qualcosa che il mio passato da compositore mi ha permesso di apportare al lavoro – ha concluso Joe Walker – è una particolare attenzione e sensibilità nei confronti della musica. Cerco anche di far passare il più lungo lasso di tempo possibile senza ricorrere alla musica, in modo che il film funzioni davvero per conto suo”.