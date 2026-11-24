Milano, 24 nov. (askanews) – In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila lancia un video appello a sostegno dei Centri Antiviolenza. A dargli voce sono gli artisti del concerto Una Nessuna Centomila, da Fiorella Mannoia a Carlo Conti, da Luciano Ligabue a Laura Pausini, che si passano la parola, una frase ciascuno.

Al centro ci sono le donne che cercano un luogo dove essere ascoltate, credute e protette, e i Centri Antiviolenza, che quel luogo lo offrono ogni giorno e possono cambiare una vita. Ma per esserci, ricordano gli artisti, “i centri hanno bisogno anche di noi”. Dal 23 al 28 novembre si può donare al 45580: 2 euro con un SMS, oppure con una chiamata da rete fissa.

Il concerto, registrato all’Arena di Verona, va in onda il 25 novembre in prima serata su Rai 1.