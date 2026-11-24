Il giocatore del Genoa è stato male nella notte, immediata la chiamata dei soccorsi e l'arrivo in uno dei nosocomi più importanti della città ligure, ora è attenzionato dal noto virologo.

Un caso incredbile arriva dalla città ligure ed interessa uno dei calciatori attaulmente in rosa al club genoano, egli ha avuto anche un passato nelle fila del Napoli ma stavolta il campo non è il protagonista principale, quanto più la sua salute ed il futuro della sua vita. Un qualcosa che già di per sé rende chiara la gravita della situazione che difatti ha richiesto l’attenzione di un virologo di fama elevata.

Ostigard ed i problemi nella notte: febbre alta e mal di testa

Ostigard è stato male nel cuore della notte, dopo aver svolto una giornata di allenamenti al centro sportivo della squadra a seguito della vittoria in campionato ottenuta ai danni del Sassuolo per 2 reti a 0.

Il difensore norvegese ha accusato difatti febbre alta e mal di testa, lo stato febbrile ha toccato addirittura i 40 gradi, rimasti stabili, un quadro che ha fatto spaventare i familiari, che hanno optato per la chiamata al 118.

Ostigard è quindi arrivato in ambulanza all’ospedale San Martino per tutti gli accertamenti del caso, in modo tale da valutare se dietro i sintomi rilevati dal calciatore vi fosse un qualcosa di più serio.

Ostigard, curato dal virologo Bassetti e dalla sua equipe al San Martino

Leo Ostigard è stato infatti affidato alle sapienti mani del virologo Matteo Bassetti e della propria equipe.

Appena giunto in ospedale gli sono stati eseguiti tutti gli esami di rito così da avere un quadro più definito rispetto alla semplice sintomatologia.

Per fortuna i risultati, come riporta Fanpage, non hanno segnalato altre complicanze. Il calciatore comunque resta al momento in ospedale sotto osservazione.

Una bella notizia per i tifosi genoani, preoccupati innanzitutto per la sua salute e successivamente per il suo ruolo nella squadra, ormai centrale nel reparto difensivo con un monte minuti arrivato a 1056 in questa stagione con Daniele De Rossi in panchina.

La speranza di tutti è che presto possa di nuovo tornare ad essere regolarmente schierato in campo e che possa archiviare questo spiacevole episodio della propria seconda esperienza in terra ligure.