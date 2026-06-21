Home > Flash news > Ostigard, emozione... Mondiale: assiste alla nascita della figlia su FaceTime

Ostigard, emozione... Mondiale: assiste alla nascita della figlia su FaceTime

Ostigard, emozione... Mondiale: assiste alla nascita della figlia su FaceTime

(Adnkronos) - Una serata che Leo Ostigard difficilmente dimenticherà. Dopo aver lasciato il segno ai Mondiali 2026 con un gol nella vittoria per 4-1 contro l'Iraq, il difensore norvegese del Genoa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dal campo: la nascita del suo primo...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Una serata che Leo Ostigard difficilmente dimenticherà. Dopo aver lasciato il segno ai Mondiali 2026 con un gol nella vittoria per 4-1 contro l’Iraq, il difensore norvegese del Genoa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dal campo: la nascita del suo primo figlio. 

Un’emozione doppia per il centrale, che ha ricevuto l’abbraccio e le congratulazioni dei compagni di squadra, come mostrato da un emozionante video pubblicato dalla Federcalcio norvegese sui social, in cui si vede tutta la gioia del gruppo per Ostigard e per la compagna Aurora Eidmann. 

Il difensore del Genoa ha raccontato così il momento: “È stata fantastica.

Io non ho fatto molto, dovevo solo starle vicino. Sono così orgoglioso, è qualcosa di incredibile”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Spagna
50LIVE · Girone H
Arabia Saudita

Prossime partite

Oggi
Belgio
21:00CESTGirone G
Iran
Domani
Uruguay
00:00CESTGirone H
Capo Verde
Nuova Zelanda
03:00CESTGirone G
Egitto
Argentina
19:00CESTGirone J
Austria

Risultati

Oggi
Tunisia
04FT · Girone F
Giappone
Ecuador
00FT · Girone E
Curaçao
sab 20 giu
Germania
21FT · Girone E
Costa d'Avorio
Olanda
51FT · Girone F
Svezia
Aggiornato 20:02 CEST