L'indagine è a tutto campo ma al momento l'ipotesi prevalente sarebbe quella dell'omicidio-suicidio. Sotto shock l'altra figlia 19enne

Le ha trovate senza vita in casa e ha lanciato l’allarme chiedendo aiuto. É la figlia 19enne di una donna di 39 anni trovata morta in casa a Torino insieme all’altra figlia, di 13 anni. La giovane ha trovato i corpi senza vita rientrando nella sua abitazione ed è stata condotta in ospedale sotto shock.

Avviata un’indagine urgente, si ipotizza l’omicidio-suicidio.

Dramma a Torino, trovate morte mamma e figlia: ipotesi omicidio-suicidio

Al caso sta lavorando la squadra mobile di Torino: la scoperta è avvenuta nel quartiere Parella in via Domodossola: le vittime hanno 39 e 13 anni. Tutte le possibili ipotesi rimangono al momento aperte ma, stando a quanto riportato da Rainews, si ritiene che la madre possa aver ucciso la figlia prima di togliersi la vita.

L’avrebbe strangolata per poi soffocarsi usando un laccio o una corda. Il medico legale giunto in loco insieme agli agenti della polizia ha effettuato una serie di accertamenti che consentano di ricostruire la dinamica dei fatti.

Sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118 Azienda Zero ed il personale medico ha provato le manovra di rianimazione sulla 13enne, salvo poi dichiararne il decesso.

Sono state raccolte alcune testimonianze: la donna viveva sola con le due figlie e sembra che si stessa separando dal marito.