Hassan Akkad liberato: la storia dietro la detenzione e il rilascio dell'attivista siriano

Hassan Akkad, noto attivista e filmmaker siriano-britannico, è stato rilasciato dopo una breve detenzione a Damasco. La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza.

Hassan Akkad, un attivista e filmmaker siriano-britannico, è stato rilasciato dopo quattro giorni di detenzione a Damasco. La sua detenzione è legata a una denuncia presentata da Mousa al-Omar, un noto giornalista siriano, per critiche espresse sui social media.

Akkad è il fondatore della campagna Give Us the Money That You Owe!che monitora le promesse finanziarie fatte da figure pubbliche per la ricostruzione della Siria.

La sua detenzione è avvenuta il 4 giugno, quando è stato prelevato da un caffè nel quartiere al-Maliki di Damasco.

La denuncia di Mousa al-Omar

La detenzione di Akkad è stata innescata da una denuncia presentata da Mousa al-Omar, un giornalista e presentatore siriano. Al-Omar ha accusato Akkad di averlo criticato sui social media per non aver mantenuto le sue promesse finanziarie durante una campagna di raccolta fondi per la ricostruzione della Siria.

Il Pubblico Procuratore Hossam Khattab ha confermato che Akkad è stato detenuto a causa di un mandato emesso contro di lui per non essersi presentato alla Cybercrime Control Division in relazione alla denuncia di al-Omar. Khattab ha anche menzionato altre denunce contro Akkad per diffamazione e calunnia.

Il ritiro della denuncia

La liberazione di Akkad è avvenuta dopo che al-Omar ha ritirato la denuncia contro di lui.

Al-Omar ha dichiarato che tutto ciò che aveva promesso, per un totale di $700.000 in progetti e denaro, era stato pagato nelle donazioni.

In un post su X, al-Omar ha scritto: Il mio rappresentante legale ha ritirato il diritto e la causa contro mio fratello Hassan questa mattina e lo ha perdonato per amore di Dio Onnipotente. Ero addolorato per ciò che si è procurato, e gli auguro successo nelle sue attività sui social media e sarò sempre un suo sostenitore.

Il percorso di Hassan Akkad

Akkad, che è anche un filmmaker, è stato imprigionato due volte dal regime di Bashar al-Assad per aver documentato proteste anti-governative nel 2011. Dopo essere fuggito dalla Siria, ha vissuto in Medio Oriente prima di intraprendere un viaggio di 87 giorni attraverso l’Europa per raggiungere il Regno Unito nel.

Il suo viaggio è stato documentato nella serie televisiva Exodus: Our Journey to Europeche ha vinto un premio BAFTA.

La campagna ‘Give Us the Money That You Owe!’

La campagna di Akkad mira a tenere traccia delle promesse finanziarie fatte da figure pubbliche durante una raccolta fondi per la ricostruzione della Siria. La campagna ha avuto un impatto significativo, con alcuni video che hanno raggiunto più di un milione di visualizzazioni.

Tra le persone che Akkad ha criticato ci sono i fratelli Ahmad e Amre Hamcho, che hanno promesso $1 milione alla Syrian Development Fund per gli sforzi di ricostruzione. Tuttavia, la promessa è ancora in attesa di essere confermata.

La campagna ha anche portato a risultati concreti, con circa $316.000 in promesse di ricostruzione mantenute da quando è iniziata.

La storia di Hassan Akkad è un esempio di resilienza e coraggio, dimostrando l’importanza della libertà di espressione e della responsabilità pubblica.