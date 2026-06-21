Tragedia intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 21 giugno 2026, quando a Jesolo un’auto è finita nel fiume Sile. I passanti si sono subito tuffati per salvare il conducente, ma l’auto si è inabissata troppo in fretta.

Auto finisce nel fiume Sile, passanti si tuffano per salvare il conducente

Questa mattina, domenica 21 giugno 2026, intorno a mezzogiorno, un’auto è finita nel fiume Sile a Jesolo (Venezia), all’altezza del ponte di Via Adriatica.

Alcuni passanti presenti sul posto si sono subito tuffati in acqua nel tentativo di salvare il conducente del veicolo ma l’auto si è inabissata molto velocemente. Sul posto sono giunti i soccorsi e anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire come mai l’auto sia finita nel fiume Sile.

Auto si inabissa nel fiume Sile, i passanti si tuffano: epilogo drammatico

Nonostante le persone presenti si siano tuffate subito nel tentativo di salvare il conducente dell’auto che si è finita nel fiume Sile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, in quanto l’auto è affondata rapidamente. Sul luogo i vigili del fuoco e i sommozzatori che hanno recuperato il corpo senza vita del conducente e si sono assicurati che non ci fossero altre persone coinvolte nel drammatico incidente.