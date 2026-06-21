Tragedia negli Stati Uniti, precisamente ad Alvaton, nello Stato del Kentucky, dove una donna di 42 anni, madre di tre figli, è annegata nel tentativo di salvare un bambino.

Bimbo sta annegando nel fiume: mamma di tre figli si tuffa per salvarlo

Sarah Jo Reeder, 42 anni e mamma di tre figli, non ci ha pensato due volte.

Quando ha visto un bambino in difficoltà in torrente ad Alvaton, nel Kentucky, si è subito tuffata nel tentativo di salvarlo ma, secondo quanto riportato dai media locali WNKY e WBKO, qualcosa è andato storto. Un’amica di Sarah, Melissa Donovan, ha raccontato che quando ha cercato di salvare il bambino, lui nel tentativo di riemergere l’ha trascinata sott’acqua.

Un uomo su su una tavola da paddle è riuscito a tirarli fuori.

Si tuffa nel fiume per salvare un bambino: mamma di tre figli muore annegata

Dal racconto dell’amica di Sarah Jo Reeder, Melissa Donovan, è stato alla fine un uomo su una tavola da paddle ha tirare fuori dall’acqua Sarah e il bambino e aha chiamare subito i soccorsi.

La Reeder però è morta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa della mancanza di ossigeno al cervello. Gli amici della donna si sono detti non sorpresi che abbia deciso di sacrificare la sua vita per salvare quella di un bambino.