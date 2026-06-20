Una vacanza nei Caraibi si è trasformata in tragedia in seguito a un incendio divampato in un resort della Repubblica Dominicana. Tra le vittime c’è Francesca Valentino, donna italiana di origini casertane, deceduta dopo aver inalato una densa nube di fumo durante le operazioni di evacuazione della struttura. Ecco chi era la vittima e cosa sappiamo della sua vita tra Italia e Caraibi.

Rogo nel resort di lusso in Repubblica Dominicana: morta una italiana di 46 anni

Come riportato da Il Gazzettino, la tragedia si è consumata all’alba di sabato nel resort Viva Wyndham Dominicus Beach, dove un incendio ha interessato alcune aree comuni della struttura. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione di circa 1.700 persone, tra cui 285 turisti italiani seguiti da un tour operator e coordinati con le autorità consolari.

Secondo le ricostruzioni ufficiali, la vittima italiana era riuscita inizialmente a mettersi in salvo raggiungendo la spiaggia insieme agli altri ospiti durante le operazioni di evacuazione. Tuttavia, sarebbe stata successivamente investita da una densa nube di fumo, inalando monossido di carbonio in quantità tale da provocare una grave insufficienza respiratoria acuta.

Soccorsa dal personale sanitario locale, è stata trasportata d’urgenza in una struttura ospedaliera di La Romana, dove è deceduta poco dopo per le complicazioni legate all’intossicazione da fumo, secondo un primo referto medico. Nelle ore successive, le autorità dominicane hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’incendio e sulle condizioni di sicurezza della struttura. L’ambasciatore italiano, giunto sul posto, avrebbe incontrato il marito della donna per fornire assistenza diplomatica e supporto alla famiglia in un momento di emergenza e forte dolore.

Chi era Francesca Valentino, morta a causa del rogo nel resort di lusso in Repubblica Dominicana

Francesca Valentino, originaria di Caserta, è morta a meno di 46 anni in seguito al violento incendio divampato in un resort della Repubblica Dominicana. Nata nel luglio 1980, aveva vissuto un percorso ricco di cambiamenti: dopo un periodo trascorso a Roma, dove lavorava come insegnante di danza ed era apparsa in alcune trasmissioni televisive, aveva scelto di stravolgere la propria vita trasferendosi nei Caraibi. La sua decisione di lasciare l’Italia era stata raccontata anche nel programma di Sky Uno “Mollo tutto e cambio vita”, insieme al fratello, in cui aveva spiegato il desiderio di iniziare una nuova esistenza a Bayahibe, piccolo villaggio di pescatori.

Proprio lì aveva costruito la sua famiglia: sposata da circa dieci anni, era madre di due bambine. Nel tempo, però, aveva scelto di rientrare stabilmente in Italia, tornando a Caserta dove aveva avviato un bed & breakfast nel centro storico della città, diventato la sua principale attività imprenditoriale. Nonostante il ritorno, i rapporti con la Repubblica Dominicana erano rimasti molto forti, tanto che aveva deciso di tornarci per una vacanza e per rivedere amici e conoscenti.