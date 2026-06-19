Una collisione violentissima ed una situazione di emergenza, con decine di soccorritori giunti in loco ed impegnati nelle operazioni di supporto

alle persone coinvolte e di ricerca di eventuali passeggeri bloccati. É quanto accaduto nel Regno Unito, ad un’ottantina di chilometri a nord di Londra, dove si è verificato un incidente ferroviario molto grave.

Lo ha reso noto la British Transport Police, la polizia dei trasporti britannica, confermando che l’impatto si è verificato nell’area di Bedford. Si teme che possano esserci vittime e feriti gravi.

Incidente ferroviario a nord di Londra: operazioni di soccorso in emergenza

Il traffico ferroviario è stato bloccato immediatamente nel tratto compreso tra Bedford e Luton a seguito della collisione tra due treni.

Lo ha confermato il servizio di soccorso dell’East of England: sul posto sono giunti la squadra di risposta alle aree pericolose ed un elisoccorso a seguito di quello che è stato definito “un grave incidente”. Le autorità hanno incoraggiato “le persone ad evitare la zona”.