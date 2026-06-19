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Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati

Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati

Pioggia di bombe su Kharkiv, non si è fatta attendere la risposta russa dopo gli attacchi ucraini su Mosca. Si alza nuovamente la tensione diplomatica tra Russia e Ue, secondo il ministro degli Esteri Lavrov: "L'Europa è parte in causa nel conflitto". L'Ue cerca un negoziatore con Putin, in pole i...

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Pioggia di bombe su Kharkiv, non si è fatta attendere la risposta russa dopo gli attacchi ucraini su Mosca. Si alza nuovamente la tensione diplomatica tra Russia e Ue, secondo il ministro degli Esteri Lavrov: “L’Europa è parte in causa nel conflitto”. L’Ue cerca un negoziatore con Putin, in pole il presidente del consiglio europeo Antonio Costa. 

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