Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati

Pioggia di bombe su Kharkiv, non si è fatta attendere la risposta russa dopo gli attacchi ucraini su Mosca. Si alza nuovamente la tensione diplomatica tra Russia e Ue, secondo il ministro degli Esteri Lavrov: “L’Europa è parte in causa nel conflitto”. L’Ue cerca un negoziatore con Putin, in pole il presidente del consiglio europeo Antonio Costa.
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