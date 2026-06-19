Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower

Jacopo Aquila ha 25 anni e due anni fa ha deciso di iniziare a produrre dei contenuti su TikTok. Non immaginava certo che un’app scaricata per curiosità gli avrebbe cambiato la vita. Oggi Jacopo ha superato gli otto milioni di follower complessivi sui suoi canali social. Numeri che lo hanno trasformato in uno dei creator più seguiti d’Italia.
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