In Colombia 100 guerriglieri depongono le armi dopo accordo con governo

Valle del Guamuez (Colombia), 19 giu. (askanews) – Circa 100 guerriglieri hanno deposto le armi in una zona della giungla nel sud della Colombia, nell’ambito di un accordo con il presidente di sinistra Gustavo Petro, che ha cercato di raggiungere la pace con i ribelli armati, tre giorni prima del ballottaggio che determinerà il prossimo presidente del Paese, tra Abelardo de la Espriella, estrema destra, e Ivàn Cepeda, sinistra.Si tratta del successo più significativo del piano di “pace totale” di Petro, dopo i suoi tentativi falliti di raggiungere accordi con i gruppi armati.

Vestiti in mimetica, i ribelli hanno lasciato i loro fucili in un gigantesco container con lo slogan: “Scommetto sulla vita, mantengo il mio impegno per la pace”. Questo gesto rappresenta per loro un primo passo verso la ricerca di accordi con il governo sul disarmo e sul loro status giuridico.