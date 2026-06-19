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De Agostini (Mediolanum): “Rivoluzione demografica impone a industria consulenza finanziaria ruolo

De Agostini (Mediolanum): “Rivoluzione demografica impone a industria consulenza finanziaria ruolo

“La rivoluzione demografica sta cambiando la società in maniera strutturale, imponendo all'industria della consulenza finanziaria un cambio di paradigma verso un ruolo sempre più sociale. Oggi siamo chiamati ad accompagnare le famiglie e i risparmiatori lungo un orizzonte temporale sempre più e...

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“La rivoluzione demografica sta cambiando la società in maniera strutturale, imponendo all’industria della consulenza finanziaria un cambio di paradigma verso un ruolo sempre più sociale. Oggi siamo chiamati ad accompagnare le famiglie e i risparmiatori lungo un orizzonte temporale sempre più esteso, per garantire loro un futuro che coniughi salute fisica e benessere economico.

Per raggiungere questo obiettivo servono tanta informazione e, soprattutto, un’educazione finanziaria comportamentale che spinga gli italiani a non lasciare troppi soldi fermi sul conto corrente, una scelta in netta contrapposizione con una gestione di lungo termine. Gli strumenti per farlo ci sono già: piani di accumulo per costruire il capitale e polizze assicurative per trasferire il rischio”.

Lo sostiene Roberto De Agostini, Head of Media & Public Relations Banca Mediolanum, intervenendo alla VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

https://www.youtube.com/watch?v=HNlZQ6MsnjM

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