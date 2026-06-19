La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e nuove terapie in Italia

La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e n...

La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e n...

Bristol Myers Squibb celebra a Roma ottant'anni di presenza in Italia, consolidando una partnership scientifica che vede il nostro paese ricoprire un ruolo strategico nella ricerca globale. Con oltre 90 milioni di euro investiti nell'ultimo quinquennio, l’azienda è oggi attiva sul territorio nazi...

Bristol Myers Squibb celebra a Roma ottant’anni di presenza in Italia, consolidando una partnership scientifica che vede il nostro paese ricoprire un ruolo strategico nella ricerca globale. Con oltre 90 milioni di euro investiti nell’ultimo quinquennio, l’azienda è oggi attiva sul territorio nazionale con 120 studi clinici e 42 molecole in sperimentazione.

Questa presenza genera un valore che supera i confini della salute, contribuendo all’economia nazionale con una media annua di 369 milioni di euro apportati al PIL italiano. Il motore di questa collaborazione è una ricerca scientifica capace di ridisegnare i paradigmi di cura in aree ad altissimo bisogno medico, a partire dall’oncologia e in particolare in oncoematologia con trattamenti innovativi e terapie cellulari che anticipano il futuro della cura.

Dalla lotta ai tumori la sfida si estende alla medicina cardiovascolare: la pipeline si è recentemente arricchita della prima terapia mirata a colpire i meccanismi genetici della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, patologia che in Italia colpisce oltre 100mila persone, segnando un nuovo fondamentale traguardo per la medicina di precisione.

https://www.youtube.com/watch?v=QU70Iy0_imY