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Inail, a Napoli il confronto sulla Pa del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del

Inail, a Napoli il confronto sulla Pa del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del

Come governare le trasformazioni che stanno cambiando lavoro, welfare e Pubblica amministrazione? È il tema al centro del convegno Inail “Governare il cambiamento - Leadership e innovazione”, ospitato a Napoli e dedicato alla formazione dei dirigenti dell’Istituto. Un confronto tra istituzion...

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Come governare le trasformazioni che stanno cambiando lavoro, welfare e Pubblica amministrazione? È il tema al centro del convegno Inail “Governare il cambiamento – Leadership e innovazione”, ospitato a Napoli e dedicato alla formazione dei dirigenti dell’Istituto. Un confronto tra istituzioni, accademici ed esperti sui temi dell’intelligenza artificiale, del capitale umano, della sicurezza sul lavoro e della valorizzazione del merito per costruire una Pa più efficiente e vicina a cittadini e imprese.

https://www.youtube.com/watch?v=cjykp8Q1FME

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