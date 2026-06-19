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Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace

Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace

La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32°C, soglia oltre cui l’organismo entra in condizioni di forte stress da calore mettendo a rischio la salute delle persone, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. A lanciare l’allarme è...

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La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32°C, soglia oltre cui l’organismo entra in condizioni di forte stress da calore mettendo a rischio la salute delle persone, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. A lanciare l’allarme è Greenpeace. Nell’estate del 2025 le Regioni con la quota più alta di giornate oltre questa soglia sono state Puglia, Sicilia, Basilicata, Emilia-Romagna e Lombardia.

https://www.youtube.com/watch?v=g_HA8bF26Ss

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