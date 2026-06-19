Video con intelligenza artificiale: il percorso completo per iniziare senza errori

Un percorso chiaro e operativo per passare dalla sceneggiatura ai prompt, generare clip con l’IA, aggiungere voiceover e chiudere il montaggio con preset mirati

Creare video con intelligenza artificiale non è più appannaggio dei professionisti. Con un flusso di lavoro chiaro e strumenti freemiumchiunque può ottenere risultati puliti in poche ore. La chiave è un metodo che parta da un testo solido e arrivi a un export adatto alla piattaforma, evitando passaggi inutili.

Questo percorso in quattro fasi — sceneggiaturapromptgenerazionemontaggio — permette di controllare qualità e tempi.

In aggiunta, sono indicati tre tool gratuiti/freemium, preset consigliati per formati e frame rate, oltre a una checklist che riduce errori frequenti e sprechi di tempo.

Dalla sceneggiatura ai prompt: la traccia che guida l’IA

Una buona sceneggiatura è il motore. Suddividere il testo in scene da 1–2 frasi, ciascuna con un’azione visiva, evita ambiguità.

Per ogni scena, preparare un prompt conciso con: soggetto, ambiente, emozione, stile visivo, durata target (es. 3–5 secondi). Esempio: “Donna trentenne cammina in metropolitana, luce fredda, stile realistico, ritmo veloce, 4s”. Mantenere coerenza terminologica (es. sempre “metropolitana”, non “subway” alternato a “metro”) aiuta l’AI a non cambiare contesto fra clip.

Se si parte da un testo lungo, creare un outline in 5–7 blocchi massimi, utile per social.

A ogni blocco associare parole chiave visive (moodboard minimale: colori, epoca, obiettivo). Evitare aggettivi vaghi come “bello” o “accattivante”: meglio indicazioni misurabili (“camera a spalla”, “controluce”, “palette blu-grigio”).

Generare le clip: preset rapidi per qualità e coerenza

Nei generatori video, puntare a clip corte e specifiche. Per i primi test usare 720p e 24/25 fps per velocizzare, quindi rigenerare le migliori in 1080p. Evitare 4K nella fase di bozza: aumenta tempi e fallimenti. Se il tool consente, fissare seed per ripetibilità, impostare aspect ratio coerente con la destinazione (9:16 per Reel/TikTok16:9 per YouTube), limitare il movimento di camera a 1–2 indicazioni per prompt.

Per immagini statiche animate via motion AI, scegliere transizioni morbide, durata 2–3 secondi, e uniformare grana e contrasto con un LUT leggero in post. Quando la generazione non rispetta mani/volti, preferire inquadrature più larghe o soggetti di spalle. Salvare sempre i prompt in un documento condiviso: consente rigenerazioni rapide e coerenza fra episodi.

Voiceover: voci sintetiche, tempi e diritti

Il voiceover va scritto in frasi brevi (12–18 parole) e punteggiatura chiara. Scegliere una voce neutra per tutorial e una voce calda per storytelling, tenendo la velocità tra 0,95x e 1,05x. Inserire micro-pause con “…” o tag dedicati per rispettare il ritmo delle scene. Evitare toni troppo pubblicitari se la destinazione è informativa: le piattaforme penalizzano engagement artificiale.

Verificare la licenza d’uso delle voci sintetichemolti piani gratuiti includono limiti d’impiego commerciale. Per musica e effetti, privilegiare librerie royalty-free con permesso esplicito per monetizzazione. Annotare in timeline la durata del VO prima di generare clip: allineare immagini su battute/respiri riduce rifacimenti.

Montaggio e formati di export: preset che evitano rifacimenti

Ingresso in timeline: normalizzare l’audio a -14 LUFS per social e -16 LUFS per long form. Stabilizzare solo quando necessario per non introdurre artefatti su clip AI. Alternare piani ampi e dettagli ravvicinati dà dinamica anche a materiale sintetico. Inserire titoli brevi (2–4 parole), con safe area pensata per overlay di app mobile.

Export consigliati: 1080×1920 (9:16) a 25 o 30 fps, bitrate 8–12 Mbps H.264 per short verticali; 1920×1080 (16:9) a 24/25 fps, 12–20 Mbps per YouTube; 1080×1080 (1:1) a 25 fps per feed. Rendere una master lossless (ProRes/DNxHR) per archiviazione, poi derivati compressi per piattaforme. Impostare loudness e colore coerenti tramite preset di progetto, così ogni episodio mantiene identità visiva.

Tre tool gratuiti/freemium a confronto: CapCut, Canva, Runway

CapCut (desktop/mobile) unisce generazione e montaggio: ha AI Assist per rimozione sfondi, auto-caption e voci TTS. Pro: learning curve bassa, ottimi template vertical. Contro: watermark e limiti su upscaling nei piani free, libreria stock variabile. Ideale per creatori social che vogliono tutto-in-uno.

Canva offre prompt-to-video, brand kit e collaborazione real-time. Pro: rapidità, titolazioni curate, molte grafiche. Contro: controllo fine su motion ridotto, qualità variabile su facce e mani. Perfetto per annunci, explainers, reel con forte componente grafica.

Runway (Gen-2/Gen-3) punta sulla qualità del generativo video. Pro: output più cinematografici, keyframe e controllo di stile. Contro: tempi di render più lunghi, piano free limitato, serve montaggio esterno. Consigliato per clip hero, teaser e B-roll sintetici da integrare in editing.

Preset, formati e diritti d’uso: cosa scegliere senza rischi

Per social verticali, preferire 9:16 con hook entro 3 secondi e sottotitoli bruciati. Per siti e presentazioni, 16:9, sottotitoli separati (.srt) e bitrate costante. Se il target è TV/OOH, produrre un master a 25 fps, color space Rec.709 e controlli QC di flicker. Mantenere archivi ordinati: progetto, asset, export, con versioni datate per riprese veloci.

Sul fronte licenze: verificare i termini delle librerie stock (clip, immagini) e delle voci TTS. Alcuni provider richiedono attribuzione o vietano usi commerciali nel piano free. Per immagini generate con IA, controllare le policy del tool sul riuso commerciale e le limitazioni su marchi/volti. Conservare screenshot dei termini vigenti al momento della pubblicazione in una cartella legale del progetto.

Checklist rapida per evitare errori e ottimizzare i tempi

Scriptfrasi brevi, scene da 1–2 frasi, parole chiave visive coerenti. Promptsoggetto, ambiente, emozione, stile, durata; evitare aggettivi vaghi. Cliptest a 720p/25fps; migliori rigenerate a 1080p; aspect ratio finale già impostato. VOvelocità 0,95–1,05x; pause segnate; licenza voce/musica verificata. Montaggio-14 LUFS social; LUT leggera; alternanza campi; titoli in safe area. Export9:16 1080×1920 (8–12 Mbps) per short; 16:9 1080p (12–20 Mbps) per long form. Dirittiscreenshot termini licenza; evitare loghi/marchi non autorizzati; modelli liberatorie se si usano volti reali. Backupmaster lossless + compressi; nomenclatura versioni; prompt salvati nel progetto.