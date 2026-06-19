Home > Flash news > Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

(Adnkronos) -  Incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina con uno scontro, per cause in corso di accertamento, che ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre cinque. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Latina (chilometro ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –  Incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina con uno scontro, per cause in corso di accertamento, che ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre cinque. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Latina (chilometro 73) con il traffico deviato sulla complanare con indicazioni sul posto.

Lo riferisce Anas, il cui personale è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Stati Uniti
21:00CESTGirone D
Australia
Domani
Scozia
00:00CESTGirone C
Marocco
Brasile
02:30CESTGirone C
Haiti
Turchia
05:00CESTGirone D
Paraguay

Risultati

Oggi
Messico
10FT · Girone A
Corea del Sud
Canada
60FT · Girone B
Qatar
gio 18 giu
Svizzera
41FT · Girone B
Bosnia
Rep. Ceca
11FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 13:24 CEST