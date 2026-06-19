Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

(Adnkronos) - Incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina con uno scontro, per cause in corso di accertamento, che ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre cinque. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Latina (chilometro ...