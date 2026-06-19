Portrait of italians, Studentessa vincitrice primo premio: “Con smartphone entrata in relazione con

“Non è stato complicato passare da una macchina fotografica ad un cellulare con fotocamere professionali. Tutto questo perché la cosa che a me interessava di più era entrare in relazione con il tema e con quello che volevo trasmettere. A livello professionale non sono stata influenzata, anzi gr...

“Non è stato complicato passare da una macchina fotografica ad un cellulare con fotocamere professionali. Tutto questo perché la cosa che a me interessava di più era entrare in relazione con il tema e con quello che volevo trasmettere. A livello professionale non sono stata influenzata, anzi grazie a questo sono entrata in modo intimo in relazione con il progetto”.

Così la studentessa e vincitrice del primo premio del Contest, Laura Lambertini, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Portrait of italians’ tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell’accademia.

https://www.youtube.com/watch?v=QJVS9If44GA