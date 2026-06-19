Portrait of italians, Maci (Realme): “Nostra tecnologia al servizio degli studenti”

“Per Realme i giovani sono sempre stati al centro delle iniziative e dei progetti. Quando abbiamo iniziato a dialogare con l’Accademia delle Belle Arti di Roma, abbiamo visto un’opportunità molto interessante perché volevamo mettere la nostra tecnologia a servizio degli studenti”. Lo ha detto la PR & Brand Manager di Real, Angelica Maci, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Portrait of italians’ tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.
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