"Hexe: Il Regno delle Streghe", primo trailer del nuovo film Disney

Roma, 19 giu. (askanews) – Svelato il primo trailer di “Hexe: Il Regno delle Streghe”, il nuovo film Disney che arriverà nelle sale italiane il 26 novembre.Diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, con la co-regia di Josie Trinidad, è il 65esimo lungometraggio animato dei Walt Disney Animation Studios. Il trailer presenta Billie, un’adolescente impulsiva e anticonformista, e sua madre Alice, una donna molto prudente.Quando Billie scatena accidentalmente dei segreti poteri magici, viene catapultata fuori dalla periferia in cui vive in un regno magico chiamato Hexe, dove viene accolta da Ms.

Quill e da Elias Quire. La ragazza scoprirà misteri di famiglia che potrebbero cambiare per sempre il mondo magico delle streghe.La regista Fawn Veerasunthorn ha dichiarato: “Intorno a Billie si sta verificando un fenomeno meravigliosamente strano, qualcosa che lei non riesce a spiegare. È una persona che si è sempre sentita fuori posto nella propria vita, e solo lasciandosi alle spalle il suo mondo normale ed entrando in un mondo nascosto di folle e scatenata magia inizia a capire se stessa”.”Hexe è il luogo in cui Billie inizia a sentirsi davvero vista per la prima volta nella sua vita”, ha affermato il regista Jason Hand.

“Si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé che le rivela un forte legame con la magia e, in questo percorso, porta alla luce segreti a lungo nascosti sulla sua famiglia”.Ad Hailee Steinfeld e Rashida Jones, già annunciate nel cast vocale originale, si aggiungono Tracey Ullman, vincitrice di sette Emmy Award (The Tracey Ullman Show, Tracey Takes On , Pallottole su Broadway, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia), che presta la voce alla penna d’oca incantata Ms.

Quill, e Stephen Fry (The Interrogator, la trilogia de Lo Hobbit, Gosford Park, Jeeves and Wooster, V per Vendetta) nel ruolo del diario magico Elias Quire.