Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai”

Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non impl...

Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non impl...

A stretto giro la replica della premier, con un video pubblicato sui social, alle dichiarazioni di Donald Trump fatte in un'intervista telefonica esclusiva a 'L'Aria che tira' su La7, definendole "totalmente inventate". "Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si c...

A stretto giro la replica della premier, con un video pubblicato sui social, alle dichiarazioni di Donald Trump fatte in un’intervista telefonica esclusiva a ‘L’Aria che tira’ su La7, definendole “totalmente inventate”.

“Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.

Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e L’Italia non imploriamo mai”.

Dopo gli ultimi attacchi del presidente Donald Trump a Giorgia Meloni, la premier guadagna nuovi follower.

“Il suo account Instagram continua a raccogliere attenzione digitale che si trasforma in una nuova crescita dei follower: nelle ultime 24 ore, infatti l’account è cresciuto di altri 100 mila nuovi follower”, segnala Arcadia mood, arrivando a 7,1 milioni di follower.

La premier è la leader europea più seguita sui social. Lo era Emmanuel Macron che ora però è al secondo posto con 6,7 milioni di follower.

Terzo Friedrich Merz con 2,8 milioni, Pedro Sanchez il quarto con 1,7 milioni e Keir Starmer il sesto con 858mila.

https://www.youtube.com/shorts/wIb-t7VdeVM