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Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci”

Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci”

“Finalmente, dopo sei anni di stallo, si interviene su un dato evidente: l’80% di chi non ha diritto a restare sul suolo europeo poi rimane”. Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) al punto stampa della Lega al Parlamento europeo di Strasburgo, sul voto sul nuovo Patto migrazione e ...

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“Finalmente, dopo sei anni di stallo, si interviene su un dato evidente: l’80% di chi non ha diritto a restare sul suolo europeo poi rimane”. Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) al punto stampa della Lega al Parlamento europeo di Strasburgo, sul voto sul nuovo Patto migrazione e asilo. Borchia ha definito il testo “non quello dei nostri sogni, ma “un tassello importante per superare le difficoltà sui rimpatri, tra troppi ricorsi e troppe tutele per chi dovrebbe lasciare il territorio europeo.”

https://www.youtube.com/watch?v=bhlhdbkoN3Q

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