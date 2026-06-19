Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci”

“Finalmente, dopo sei anni di stallo, si interviene su un dato evidente: l’80% di chi non ha diritto a restare sul suolo europeo poi rimane”. Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) al punto stampa della Lega al Parlamento europeo di Strasburgo, sul voto sul nuovo Patto migrazione e ...

“Finalmente, dopo sei anni di stallo, si interviene su un dato evidente: l’80% di chi non ha diritto a restare sul suolo europeo poi rimane”. Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) al punto stampa della Lega al Parlamento europeo di Strasburgo, sul voto sul nuovo Patto migrazione e asilo. Borchia ha definito il testo “non quello dei nostri sogni, ma “un tassello importante per superare le difficoltà sui rimpatri, tra troppi ricorsi e troppe tutele per chi dovrebbe lasciare il territorio europeo.”

https://www.youtube.com/watch?v=bhlhdbkoN3Q