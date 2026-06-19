Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili”

“Non esistono ostacoli insormontabili, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare”, ha dichiarato Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell’evento The visionary exchange” che si è svolto ieri a Pal...

“Non esistono ostacoli insormontabili, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare”, ha dichiarato Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell’evento The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=qp73kq4s0Lo