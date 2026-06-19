Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, tra le vittime anche bambini

Kharkiv (Ucraina), 19 giu. (askanews) – Nuovi pesanti bombardamenti russi su diverse aree dell’Ucraina, uccise almeno tre persone, tra cui una bambina di 8 anni, hanno annunciato le autorità di Kiev.I nuovi attacchi sono arrivati all’indomani del massiccio attacco ucraino con droni su Mosca.Nelle immagini fornite dai servizi d’emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco al lavoro dopo che sono state colpite decine di abitazioni a Kharkiv, con almeno 10 persone ferite, tra cui quattro bambini.Una bambina di otto anni è rimasta uccisa nella regione di Dnipropetrovsk, mentre un uomo è morto in un attacco russo su un parcheggio di camion nel Sud della regione di Odessa.

Un altro bombardamento ha colpito Kramatorsk, provocando un altro morto.