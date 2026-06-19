Week end a Sulmona con sport, musica e la partenza del Giro Next Gen

Un weekend a Sulmona tra sport e cultura: sabato la partenza della tappa del Giro Next Gen e domenica 21 giugno la chiusura delle "Domeniche dello sport" con dimostrazioni, prove gratuite e la Festa della Musica nel centro storico.

Il borgo di Sulmona si prepara a un fine settimana che mescola competizione, inclusione e intrattenimento. Sabato è prevista la partenza della tappa Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) del Giro Next Genmentre domenica 21 giugno, dalle 09:00 alle 13:00Piazza Garibaldi tornerà a ospitare l’ultima mattinata dedicata alle Domeniche dello sportiniziativa pensata per promuovere il valore sociale ed educativo dell’attività fisica.

Piazza Garibaldi: villaggio del Giro e mattinata di sport

La scenografia principale sarà la storica Piazza Garibalditrasformata in villaggio del Giro con stand, palco e momenti di animazione. Alle 9:30 si esibiranno i musici e gli sbandieratori del territorio, seguiti dal saluto delle autorità comunali. La partenza ufficiale del Giro Next Gen è prevista per le 10:40un appuntamento che mette in vetrina giovani talenti Under 23 del ciclismo e che porterà sulle strade locali squadre e telecamere nazionali e internazionali.

In contemporanea, l’ultima giornata delle Domeniche dello sport proporrà postazioni dedicate a numerose discipline: dalle attività più note come calciorugby e nuoto alle pratiche emergenti come cross training e pilates. Saranno presenti anche le discipline paralimpichecon operatori e testimonial pronti a offrire dimostrazioni pratiche, racconti ed esperienze per coinvolgere il pubblico e favorire la partecipazione attiva.

Animazione, prove gratuite e interazione con il pubblico

Ogni postazione fungerà da punto di incontro: istruttori ed atleti proporranno prove gratuitemini tornei e dimostrazioni pensate per tutte le fasce d’età. L’obiettivo è valorizzare lo sport come veicolo di autonomia e benessere personale, offrendo al contempo opportunità per scoprire nuove discipline e per guardare da vicino il mondo paralimpico con testimonianze dirette.

Festa della Musica: “La voce dei luoghi” nelle piazze del centro

La domenica proseguirà in chiave culturale con la prima edizione della manifestazione estiva promossa dal Comune, che trasformerà il centro storico in una vera e propria città della musica. Dalle 17 alle 21 si alterneranno performance nelle piazze Celestino V, del Carmine, XX Settembre e presso il Complesso della SS. Annunziata, con sessioni di musica dal vivo e street sessions improntate alla filosofia del busking.

Lungo Corso Ovidio si esibiranno diverse band locali, mentre la serata culminerà alle 21:30 in Piazza XX Settembre con il concerto di un artista solista accompagnato da musicisti del territorio. L’iniziativa intende valorizzare i talenti locali e creare un appuntamento culturale ricorrente, promuovendo la partecipazione spontanea della cittadinanza e la fruizione degli spazi urbani.

Riconoscimenti allo sport giovanile: l’Olympia Ovidiana Under 15 in Consiglio regionale

Nella stessa settimana lo sport giovanile del territorio ha ricevuto un riconoscimento ufficiale: l’Under 15 dell’Olympia Ovidiana Sulmona è stata premiata in aula regionale per il titolo conquistato nella competizione di categoria. La cerimonia ha sottolineato il valore educativo dello sport e l’impegno collettivo di atleti, staff e famiglie che ha portato a una stagione caratterizzata da risultati eccellenti e dall’imbattibilità sul campo fino alla fase interregionale.

Il premio, consegnato alla società, ha voluto ribadire come la pratica sportiva giovanile sia strumento di crescita personale e coesione sociale, soprattutto nelle aree interne dove creare opportunità richiede risorse e dedizione. Il riconoscimento ha ribadito il contributo delle realtà associative locali e delle imprese sostenitrici nel perseguire progetti formativi e competitivi per i più giovani.

Nel complesso, il programma del weekend mette in evidenza un doppio binomio: sport e promozione del territorioinsieme a cultura e partecipazione. Sulmona punta così a consolidare eventi capaci di attrarre pubblico e promuovere la città come polo di attività sportive, artistiche e turistiche, con iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età.