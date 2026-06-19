Burnham a Westminster dopo Makerfield: la nuova partita per la leadership laburista

Andy Burnham è tornato in Parlamento vincendo Makerfield il 19 giugno 2026 con il 55% dei voti e il suo successo riapre la lotta per la leadership del Labour con questioni su tempistiche, possibili dimissioni di ministri e un confronto contro Nigel Farage e Reform UK in vista delle prossime sfide

La vittoria di Andy Burnham nel collegio di Makerfield il 19 giugno 2026 ha trasformato una campagna locale in un evento nazionale che rimette in gioco la leadership del Labour. Dopo un mese trascorso a fare campagna dalla base, Burnham torna a lavorare a Westminster come nuovo deputato per una circoscrizione del northwest Englandimponendosi con il 55% dei voti contro il 35% della formazione di Nigel FarageReform UK.

Il risultato apre scenari politici intensi e mette sul tavolo la possibilità di una sfida al primo ministro Keir Starmer.

Il quadro politico dopo la vittoria a Makerfield

Il successo di Burnham, ex figura del circuito londinese poi trasferitasi al nord negli 2010sha accelerato manovre e calcoli dentro il partito. Pur avendo mantenuto un messaggio positivo e riservato su dettagli come tempistiche e squadra, Burnham è ora nella posizione di poter chiedere a Starmer di farsi da parte o di confrontarsi apertamente.

Secondo il piano in discussione tra i suoi alleati, un passaggio di consegne a settembre permetterebbe a Burnham di mettere a punto un piano politico nazionale e di pronunciare il discorso al congresso del partito il 29 settembre.

Tempistiche e regole interne

Le regole del partito e i calendari parlamentari influenzano ogni mossa: una contestazione formale richiederebbe tempo e normalmente dura circa due mesi; gli alleati di Burnham spingono perché la procedura inizi non oltre la metà di luglio, prima della pausa estiva del 16 luglio per gli MP.

Se Starmer decidesse di dimettersi senza sfida, Burnham potrebbe essere proclamato leader senza opposizione, scenario gradito a molti nel suo team che temono gli effetti di una campagna di contesa mentre il partito è al governo.

Pressioni sulla squadra di governo e possibili dimissioni

La partita non riguarda solo i due principali pretendenti: al centro della crisi ci sono ministri che potrebbero decidere di dimettersi per accelerare il cambiamento. Negli ultimi giorni Starmer ha già perso figure come Wes Streeting e altri membri chiave; tra i nomi sotto osservazione emergono Ed Miliband e la Home Secretary Shabana Mahmoodentrambi indicati come possibili candidati per ruoli di primo piano in un ipotetico governo guidato da Burnham. Fonti interne dicono che Miliband ha avuto colloqui frequenti con Burnham durante la campagna e che Mahmood è stata ascoltata a più riprese.

Rischi e calcoli nel governo

Alcuni sostenitori di Burnham ritengono che una manovra rapida sia preferibile per evitare una “contestazione sanguinosa” che potrebbe spingere il partito in direzioni politiche indesiderate e turbare i mercati. Al contrario, altri consigliano prudenza ricordando che un cambio troppo repentino potrebbe lasciare poco tempo a Burnham per confezionare un bilancio autunnale complesso. Nel frattempo, l’ex ministro della Difesa Al Carns e la segretaria agli Esteri Yvette Cooper sono tra i ministri le cui conversazioni con Burnham sono state riportate come significative.

Origine della contesa e la scelta del collegio

La sequenza che ha portato Burnham a candidarsi in Makerfield è partita da una serie di eventi interni: la sconfitta elettorale in alcune amministrazioni locali e le chiamate di decine di parlamentari perché Starmer lasciassero il posto hanno creato terreno fertile per una sfida. I piani iniziali per trovare un seggio più favorevole, come quello che avrebbe potuto lasciare Afzal Khan a Manchester, sono saltati, e l’opportunità offertasi a seguito della rinuncia di Josh Simons ha infine convinto Burnham a correre a Makerfield.

La vittoria contro Reform UK è anche un segnale politico più ampio: con i sondaggi nazionali che vedono il partito di Farage in ascesa, la scelta della leadership del Labour diventa decisiva per la strategia futura. Come ha detto uno dei protagonisti interni, “None of us know where we’re going to end up by next week“, sintetizzando l’incertezza che ora domina i corridoi di Westminster.

Nei giorni a venire la scena politica britannica rimarrà sotto osservazione: le telefonate tra i leader, le possibili dimissioni di ministri e le mosse di chi ambisce alla leadership determineranno se il passaggio di potere sarà rapido e ordinato oppure conflittuale. Burnham è tornato a Londra deciso a giocare la partita, e il partito si trova ora a dover scegliere come rispondere alla sfida interna mentre affronta la concorrenza di Reform UK a livello nazionale.