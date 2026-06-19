Elezioni suppletive a Makerfield: Burnham trionfa e punta alla leadership del Labour

Il 18 giugno 2026, Andy Burnham ha conquistato il seggio di Makerfield, un sobborgo popolare della Greater Manchester, in Inghilterra del nord. Questa vittoria non solo lo riporta in Parlamento, ma segna anche l’inizio di una sfida aperta alla leadership moderata di Keir Starmer, attuale primo ministro britannico e leader del Partito Laburista.

Burnham, 56 anni, è un volto noto nella politica britannica. Ex sindaco di Manchester e ministro, è considerato un esponente progressista della cosiddetta soft left del Labour. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori, che vedono in lui una possibilità di rilancio per il partito dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio.

La decisione di Josh Simons e le motivazioni dietro la sfida

L’elezione suppletiva è stata resa necessaria dalle dimissioni di Josh Simons, l’ex deputato di Makerfield. Simons ha preso questa decisione più difficile della sua vitacome ha dichiarato in un’intervista, per aprire la strada a Burnham. La scelta è arrivata in un momento di forte pressione su Starmer, con molti nel partito che chiedevano un cambiamento alla guida.

Simons ha spiegato che il Labour era diviso in diverse fazioni senza una chiara direzione. La sua rinuncia ha permesso a Burnham di presentarsi come il candidato in grado di unire il partito e riportarlo al successo. La vittoria di Burnham, con il 54% dei voti, ha confermato questa fiducia, superando nettamente i rivali di Reform UK e Restore Britain.

La posizione di Burnham sulla Brexit e l’immigrazione

Uno dei temi centrali della campagna elettorale è stata la posizione di Burnham sulla Brexit e sull’immigrazione. In passato, Burnham aveva espresso il desiderio di vedere il Regno Unito rientrare nell’Unione Europea, una posizione che ha attirato l’attenzione dei media e degli elettori. Tuttavia, in vista delle elezioni, ha preso le distanze da queste dichiarazioni.

In un’intervista a maggio, Burnham ha affermato che, sebbene ritenga che la Brexit sia stata dannosacrede che l’ultima cosa da fare, adesso, sia riaprire quel dibattito. Questa dichiarazione ha cercato di bilanciare le sue posizioni passate con la necessità di unire il partito e il paese in un momento di divisione.

Le reazioni e le prospettive future

La vittoria di Burnham ha suscitato reazioni contrastanti. Nigel Farage, leader di Reform UK, ha cercato di sfruttare il tema dell’immigrazione per attirare voti, presentando Burnham come un pro-confini aperti. Tuttavia, la strategia non ha avuto successo, con Reform UK che ha ottenuto solo il 35% dei voti.

Burnham, nel suo discorso di vittoria, ha parlato di un punto di svolta per il paese. Ha promesso di dare tutto se stesso per garantire che Makerfield diventi un simbolo di cambiamento e speranza per il futuro. Le sue parole hanno risuonato con molti elettori, che vedono in lui una figura in grado di riportare il Labour al potere e di affrontare le sfide del paese.

Con questa vittoria, Burnham ha lanciato una sfida aperta a Starmer, mettendo in discussione la sua leadership e aprendo la strada a una possibile lotta interna per il controllo del partito. Il futuro del Labour e del governo britannico dipenderà in gran parte da come si svilupperanno questi eventi nei prossimi mesi.