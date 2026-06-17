Giorgia Meloni prende posizione sul femminicidio dopo le parole di Vannacci: l’annuncio al G7

Giorgia Meloni e la conferenza stampa sul G7: "Contenta ci sia reato di femmi...

Giorgia Meloni e la conferenza stampa sul G7: "Contenta ci sia reato di femmi...

Dalla difesa del nuovo reato di femminicidio ai principali dossier globali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza ha tracciato il bilancio del G7 di Evian, affrontando temi politici interni e questioni internazionali come Ucraina, Medio Oriente e rapporti con gli Stati Uniti.

Il bilancio del G7 di Giorgia Meloni: Ucraina, rapporti con Trump e scenari internazionali

Nel corso dell’incontro con la stampa, la presidente del Consiglio ha tracciato un bilancio positivo del vertice internazionale, ringraziando il presidente francese Emmanuel Macron per l’organizzazione dell’evento e sottolineando le convergenze raggiunte con il presidente statunitense Donald Trump su diversi dossier, dall’Ucraina alla regione dell’Indo-Pacifico. Meloni ha spiegato che il rapporto con Trump è rimasto invariato nonostante alcune divergenze recenti: “siamo due persone che difendono con determinazione i loro interessi nazionali”, aggiungendo che non vi sarebbe stato bisogno di chiarimenti formali perché entrambi comprendono le rispettive posizioni.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla guerra in Ucraina e al confronto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni ha riferito che i leader del G7 hanno analizzato la situazione sul campo, definendola molto diversa dalla rappresentazione proposta dalla Russia, e ha ribadito l’obiettivo di favorire un incontro diretto tra Zelensky e Vladimir Putin.

Infine, la premier ha affrontato il tema del Medio Oriente, confermando la disponibilità italiana a contribuire agli impegni internazionali nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo ha lanciato un appello sulla situazione politica in Israele, auspicando che la campagna elettorale interna non comprometta il lavoro diplomatico portato avanti dagli Stati Uniti: “bisogna fare molta attenzione e lavorare tutti per far sì che l’accordo sia rispettato”.

Giorgia Meloni prende posizione sul femminicidio dopo le parole di Vannacci: l’annuncio al G7

Al termine del vertice del G7 di Evian, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il proprio sostegno all’introduzione del reato di femminicidio nell’ordinamento italiano, intervenendo anche sulle dichiarazioni critiche di Roberto Vannacci. “Lo rivendico, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi il reato di femminicidio nel nostro ordinamento”, ha dichiarato la premier, sottolineando come il punto centrale non sia stabilire un diverso valore tra vittime uomini e donne, ma analizzare il contesto e la ragione che porta al delitto.

Secondo Meloni, infatti, il femminicidio si distingue per la motivazione alla base della violenza: “la motivazione è non accettare la libertà di una donna”. La presidente del Consiglio ha spiegato che proprio il rifiuto dell’autonomia e delle scelte femminili rappresenta l’elemento che rende questi crimini particolarmente gravi. Nel suo intervento ha collegato questo tema anche ad altre battaglie condotte dal governo, comprese quelle contro alcune forme di estremismo e fondamentalismo che limitano i diritti delle donne: “il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l’abbiamo fatto”.

Giorgia Meloni: il confronto con Vannacci e il ruolo del centrodestra

Durante la conferenza stampa Meloni ha affrontato anche il rapporto politico con Vannacci, evidenziando che il generale avrebbe preso le distanze dal centrodestra attraverso le sue scelte parlamentari. “È lui a essersi mostrato indisponibile con il centrodestra, votando cinque volte contro la fiducia”, ha affermato la premier, aggiungendo di vedere una possibile utilità di questa posizione per l’opposizione.

Rivolgendosi al giornalista de La Stampa Ilario Lombardo, ha poi ironizzato sulla sua attenzione al caso, ricevendo la replica che si trattava semplicemente di “attenzione giornalistica”. Meloni ha quindi chiuso il momento con un sorriso: “Sto scherzando, sto scherzando”.

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