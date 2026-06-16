Decreto rimpatri volontari: via libera definitiva con 147 voti favorevoli

Il decreto sui rimpatri volontari assistiti è diventato legge con 147 voti favorevoli. Scopri le modifiche ai compensi per gli avvocati e i nuovi criteri di assistenza.

Martedì 16 giugno 2026, la Camera ha dato il via libera definitivo al decreto sui rimpatri volontari assistiticon 147 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti. Questo provvedimento introduce importanti modifiche rispetto alla versione iniziale proposta dal centrodestra, riguardanti in particolare l’assistenza legale e i compensi per gli avvocati.

Il testo approvato ridefinisce i criteri per il riconoscimento dei compensi agli avvocati, che ora saranno legati all’effettivo completamento delle pratiche di rimpatrio.

Una scelta che punta a rafforzare l’efficacia delle procedure e a responsabilizzare i soggetti coinvolti nell’assistenza legale.

Le modifiche al decreto sicurezza

Inizialmente, l’emendamento proposto dal centrodestra prevedeva un contributo fisso di 615 euro per gli avvocati, tramite il Consiglio nazionale forenseper l’assistenza nelle pratiche di rimpatrio e per il completamento dell’effettivo rientro.

Tuttavia, il testo approvato ha modificato questa previsione, ancorando il compenso all’esito del procedimento.

Il beneficio economico sarà riconosciuto al rappresentante legale munito di mandato che abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della domanda di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo al termine dell’intero iter.

Questa modifica introduce un elemento di responsabilizzazione per gli avvocati, evitando compensi sganciati dall’effettiva conclusione delle pratiche.

L’importanza del rimpatrio volontario assistito

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di revisione degli strumenti di gestione dei flussi migratori. Il rimpatrio volontario assistito viene considerato una leva alternativa e meno conflittuale rispetto ai rimpatri forzati, con l’obiettivo di favorire percorsi sostenibili e condivisi di ritorno nei Paesi di origine.

Questa nuova normativa punta a rafforzare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, legando l’erogazione delle risorse pubbliche al completamento concreto dei percorsi di rientro. Un passo importante per migliorare la gestione delle politiche migratorie e garantire un’assistenza legale più efficace e trasparente.