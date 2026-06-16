Home > Flash news > Gran caldo in arrivo sull'Italia, domani 5 città da bollino arancione: oggi ...

Gran caldo in arrivo sull'Italia, domani 5 città da bollino arancione: oggi 9 sono in preallerta

Gran caldo in arrivo sull'Italia, domani 5 città da bollino arancione: oggi 9 sono in preallerta

(Adnkronos) - Gran caldo in arrivo sull'Italia, aspettando il 21 giugno, inizio ufficiale dell'estate. Le temperature saliranno, con picchi di 39°C attesi nel fine settimana. L'afa si farà strada in tutto il Paese, intensificandosi a partire da oggi mercoledì 17 giugno. Torna così a colorarsi d...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Gran caldo in arrivo sull’Italia, aspettando il 21 giugno, inizio ufficiale dell’estate. Le temperature saliranno, con picchi di 39°C attesi nel fine settimana. L’afa si farà strada in tutto il Paese, intensificandosi a partire da oggi mercoledì 17 giugno. Torna così a colorarsi di giallo e arancione il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che prevede livello di rischio 1 in 10 città oggi.

Mentre per domani, giovedì 18, sarà bollino arancione (Allerta 2) in 5 città. 

Il livello 1, di pre-allerta, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Il livello 2 (bollino arancione) invece indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Il bollettino del ministero della Salute prevede bollino giallo oggi ad Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

Bollino arancione domani invece per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Saranno inoltre 12 le città in Allerta 1: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Iraq
12LIVE · Girone I
Norvegia

Prossime partite

Oggi
Argentina
03:00CESTGirone J
Algeria
Austria
06:00CESTGirone J
Giordania
Portogallo
19:00CESTGirone K
RD Congo
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Croazia

Risultati

mar 16 giu
Francia
31FT · Girone I
Senegal
Iran
22FT · Girone G
Nuova Zelanda
Arabia Saudita
11FT · Girone H
Uruguay
lun 15 giu
Belgio
11FT · Girone G
Egitto
Aggiornato 01:34 CEST