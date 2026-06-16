Montenegro pronto all'adesione all'Unione europea secondo Milatović

Il presidente Jakov Milatović ha incontrato i parlamentari europei per sostenere che il Montenegro ha completato le riforme chiave e può assumere le responsabilità di uno Stato membro dell'Unione europea

Il presidente montenegrino Jakov Milatović si è rivolto ai membri del Parlamento europeo affermando che il suo paese è pronto a diventare il prossimo Stato membro dell’Unione europea. Nel suo intervento, il capo dello Stato ha sottolineato la determinazione delle istituzioni nazionali nel rispettare gli standard richiesti e la volontà di assumere pienamente le responsabilità politiche e istituzionali collegabili all’adesione.

Le parole di Milatović hanno puntato sia sulle riforme compiute che sulle sfide ancora da affrontare per completare il percorso di integrazione.

Dichiarazioni al Parlamento europeo e i punti forti del Montenegro

Nel suo discorso a Strasburgo, Milatović ha messo in evidenza alcuni elementi concreti che, a suo avviso, attestano la preparazione del Montenegro: riforme istituzionali mirate, progressi nella lotta alla corruzione e un quadro legislativo sempre più allineato agli acquis comunitari.

Ha evidenziato il ruolo delle istituzioni locali e nazionali nel garantire la stabilità politica e sociale, sostenendo che il paese ha sviluppato procedure amministrative e giuridiche compatibili con gli obblighi di un membro dell’UE. Questi argomenti sono stati posti come base per richiedere un’accelerazione del processo di integrazione.

Riforme e capacità amministrativa

Tra i temi concretamente citati durante l’intervento si trovano le riforme del sistema giudiziario e i miglioramenti nella pubblica amministrazione. Milatović ha descritto tali trasformazioni come parte di un percorso volto a consolidare la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni, elementi che, secondo il presidente, sono imprescindibili per rispettare gli standard europei. L’accento è stato posto sulla capacità dell’apparato statale di applicare norme complesse e di cooperare con le istituzioni dell’UE su questioni come la sicurezza, l’economia e lo stato di diritto.

Implicazioni politiche e risposta alla comunità europea

L’appello di Milatović non è stato solo una rivendicazione simbolica ma un tentativo di porre il Montenegro al centro del dibattito politico europeo sull’allargamento. Ha sostenuto che l’ingresso del paese rafforzerebbe la stabilità regionale nei Balcani occidentali e contribuirebbe alla coesione strategica dell’Europa. Il presidente ha anche invitato i parlamentari a valutare non solo i progressi di legge, ma la volontà politica del paese di integrare i valori e le responsabilità connesse all’appartenenza all’Unione.

Nel corso dello stesso incontro sono emerse domande dai deputati sui tempi e sulle condizioni dell’eventuale adesione. Milatović ha risposto ribadendo l’impegno a proseguire le riforme e a collaborare con le istituzioni europee per superare le ultime fasi del processo. Ha inoltre indicato che il governo di Podgorica intende rafforzare la cooperazione bilaterale con gli Stati membri su temi come l’economia, la mobilità e la sicurezza, elementi considerati essenziali per una transizione ordinata verso lo status di Paese membro.

La posizione espressa dal presidente riflette una strategia politica volta a inserire il Montenegro tra i prossimi possibili ingressi nell’Unione europea. Pur senza fissare scadenze precise, Milatović ha puntato sulla credibilità delle istituzioni montenegrine e sulla capacità del paese di adempiere agli impegni europei. L’intervento ha così avuto un duplice scopo: consolidare il sostegno internazionale e comunicare alla cittadinanza nazionale la determinazione delle autorità a perseguire l’integrazione europea.

Resta ora da vedere come reagiranno le istituzioni europee e quali saranno i prossimi passi formali nel percorso di adesione.