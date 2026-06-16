Nel Canale della Manica, uno degli stretti marittimi più trafficati al mondo e area di costante monitoraggio militare, si è registrato un episodio che ha coinvolto una fregata russa e uno yacht civile. L’evento, caratterizzato da spari di avvertimento e da verifiche ufficiali del Ministero della Difesa britannico, ha riacceso l’attenzione sulle procedure di sicurezza e sulle possibili tensioni tra unità militari e navigazione privata in acque internazionali.

Tensione nel Canale della Manica: spari di avvertimento da una nave militare russa

Nel Canale della Manica si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità britanniche: una fregata russa avrebbe esploso colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile che si era avvicinato all’unità militare. Come riportato da Reuters, l’imbarcazione, identificata dai media come la fregata “Admiral Grigorovich”, avrebbe reagito quando lo yacht si è portato a circa 500 metri di distanza, in un’area situata circa 20 miglia nautiche a sud dell’Isola di Wight, quindi fuori dalle acque territoriali del Regno Unito.

Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, tra cui quelle di PA Media rilanciate da Reuters e riportate anche da Sky News, non si registrano feriti né danni materiali. Lo yacht, registrato nel Regno Unito, avrebbe proseguito la navigazione senza modificare la rotta nonostante gli avvisi lanciati dall’unità militare.

Le autorità britanniche hanno confermato di aver avviato verifiche sull’accaduto, mentre una fonte della difesa ha ipotizzato che la nave russa potesse avere difficoltà di manovra, forse legate a un problema tecnico al motore, e che i colpi siano stati esplosi per evitare una possibile collisione.

Nave russa spara contro yacht civile nel Canale della Manica: avviata un’indagine

Il Ministero della Difesa britannico ha definito l’episodio oggetto di accertamenti, parlando di un caso al momento considerato isolato e non collegato ad altre recenti operazioni. Nelle ore successive all’accaduto, una unità della Royal Navy sarebbe intervenuta per raggiungere lo yacht e raccogliere testimonianze, verificando anche le condizioni dell’equipaggio. L’area è stata monitorata con particolare attenzione, anche alla luce del fatto che la fregata russa era già seguita da navi britanniche durante la sua navigazione nel Canale.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attività militare e di controllo nella zona, dopo recenti operazioni britanniche contro navi legate alla cosiddetta “flotta ombra” russa, utilizzata per aggirare le sanzioni energetiche. Proprio nei giorni precedenti era stata intercettata una petroliera collegata a tali circuiti, mentre la presenza della fregata russa era già stata oggetto di sorveglianza da parte della Marina britannica nei pressi delle coste francesi.