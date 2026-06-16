Eros Ramazzotti scalda la sua città, in 42mila allo stadio Olimpico di Roma

(Adnkronos) – In 42mila allo stadio Olimpico per Eros Ramazzotti. L’artista, nato proprio nella capitale, è tornato a casa per una tappa speciale del suo “Una Storia Importante World Tour”, un tour mondiale che celebra i suoi oltre quarant’anni di carriera. La serata si è aperta con le note di ‘Taxi Story’, ma è stato con ‘Quanto amore sei’, subito dopo, che l’atmosfera si è scaldata.

Il boato del pubblico ha accompagnato la sentita dedica dell’artista alla sua città: “Roma, quanto amore sei”.

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