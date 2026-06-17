G7 Francia 2026: dichiarazioni, accordi e tensioni dal summit di Évian

Il vertice del G7 a Évian-les-Bains ha visto dichiarazioni di successo da parte di Trump e Meloni, mentre la cena a Versailles ha scatenato polemiche in Francia.

Il vertice del G7 tenutosi a Évian-les-Bains ha chiuso i battenti con dichiarazioni di successo da parte dei leader internazionali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trumpha definito l’evento un grande successomentre la premier italiana Giorgia Meloni ha parlato di un clima ottimale tra i partecipanti.

La giornata si è conclusa con una cena di gala a Versaillesorganizzata dal presidente francese Emmanuel Macron in onore di Trump, in occasione dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti.

La scelta di Versailles ha suscitato polemiche in Francia, soprattutto tra i partiti di sinistra, che hanno criticato i fastosi dell’evento.

Le dichiarazioni dei leader internazionali

Durante la conferenza stampa di chiusura, Meloni ha espresso apprezzamento per il vertice, sottolineando l’importanza del dialogo tra i leader. Ha anche accennato alla questione dello Stretto di Hormuzaffermando che vedremo nei prossimi 60 giorni.

Trump, noto per il suo carattere forte, ha fatto il suo ingresso in ritardo alla sessione mattutina, salutando i colleghi con la frase I’m the boss. Ha poi interagito con il primo ministro britannico Keir Starmer e con Macron, mostrando un atteggiamento rilassato e sorridente.

Le polemiche per la cena a Versailles

La cena a Versailles ha scatenato un dibattito in Francia, con critiche da parte di alcuni settori politici.

La presidente dell’Assemblea nazionale, Yael Braun-Pivetha difeso la scelta di Macron, affermando che Versailles è il simbolo della Francia e che oggi bisogna parlarsi.

Lo storico Fabien Oppermannintervistato dal quotidiano Le Mondeha criticato la trasformazione di Versailles in un annesso diplomatico dell’Eliseosottolineando come Macron abbia reso la reggia un simbolo diplomatico, politico ed economico della Nazione.

Le dichiarazioni del G7

I leader del G7 hanno pubblicato una dichiarazione congiunta nella notte, sottolineando l’importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo stato di diritto. Hanno espresso preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord e hanno ribadito il loro sostegno all’Ucraina.

Il vertice ha accolto con favore l’accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida di Trump, e ha sostenuto l’iniziativa di difesa multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per proteggere il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz.

I leader del G7 si sono detti uniti nel nostro incrollabile sostegno all’Ucraina e hanno concordato di aumentare la fornitura di sistemi di difesa aerea e di capacità a lungo raggio. Hanno anche annunciato nuove sanzioni contro la Russia, con particolare attenzione ai settori del petrolio e del gas.

Trump ha espresso entusiasmo per la cena a Versailles, definendola un luogo serio e non oro placcato. Ha riconosciuto che la cena lo costringerà a lasciare la Francia a un’ora tarda, ma ha scherzato dicendo di non essere un grande dormiglione.