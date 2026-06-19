Jonathan David firma una tripletta nel 6-0 al Qatar, ma il match è offuscato dall'infortunio di Koné

Il Canada conquista la prima vittoria mondiale con un trionfo per 6-0 al BC Place di Vancouver: protagonista Jonathan David con una tripletta, ma la serata resta segnata dal grave infortunio di Ismael Koné dopo un intervento di Assim Madibo e dalle espulsioni di Homam Ahmed e Madibo.

Al BC Place di Vancouveril Canada ha ottenuto la sua prima vittoria nella storia dei Mondiali con un secco 6-0 sul Qatar. La partita del 18 giugno 2026 è stata però una serata dai toni contrastanti: da un lato la prestazione offensiva dei padroni di casa, dall’altro un episodio medico grave che ha cambiato l’atmosfera dell’incontro.

Il successo è passato attraverso la prova di forza dell’attacco canadese e le punizioni disciplinari che hanno decimato gli ospiti: il risultato finale e alcuni momenti chiave vanno letti insieme per capire la portata del match, sia sul piano sportivo sia umano.

Vittoria larga e sigilli di Jonathan David

Il Canada ha preso il comando fin dalle prime fasi, consolidando il vantaggio con un gol di Cyle Larin al 16′ e due segnature consecutive di Jonathan David prima dell’intervallo.

David ha completato la sua prestazione con la terza rete nei minuti di recupero finale, chiudendo la serata con una tripletta che rappresenta il 56° hat-trick nella storia dei Mondiali maschili e la prima tripletta di un giocatore della zona CONCACAF dal 1930. La sua performance è anche la prima prova con più gol di un canadese in un Mondiale.

I marcatori e i momenti chiave

Le reti del Canada sono arrivate in momenti distribuiti: il vantaggio al 16′ con Larin, il raddoppio e il terzo sigillo di David nel primo tempo. Nella ripresa sono arrivati altri tre gol: la splendida punizione di Nathan Saliba al 64′ (entrato in sostituzione), l’autorete del difensore Mohamed Manai su tiro di Jacob Shaffelburg e la rete in pieno recupero di David per il definitivo 6-0. La squadra canadese ha così messo in luce una capacità offensiva e una gestione della superiorità numerica molto efficaci.

Espulsioni, infortunio e tensione in campo

La partita ha assunto risvolti drammatici quando, al 51′, Ismael Koné è rimasto a terra dopo un contrasto con Assim Madibo. L’entità del problema ha reso immediatamente evidente la gravità dell’infortunio: il centrocampista è stato soccorso, ha ricevuto ossigeno e infine è stato trasportato in barella fuori dallo stadio. Per l’intervento su Koné, inizialmente sanzionato con un cartellino giallo, l’arbitro ha poi aggravato la decisione dopo il controllo VAR trasformandola in espulsione. In precedenza, un altro giocatore del Qatar, Homam Ahmedera già stato allontanato nel primo tempo, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.

La dinamica di quei momenti ha inciso sull’atmosfera: come ha detto l’attaccante canadese a fine gara, “It was a great game even before [Kone] got hurt; We just wanted the game to end so we could all be together”frase che sintetizza il senso di festa interrotto dalla preoccupazione collettiva.

Scenari disciplinari e post partita

Con il Qatar ridotto a nove uomini, il Canada ha sfruttato l’ampio spazio per incrementare il punteggio. Al fischio finale, tuttavia, la tensione è esplosa in una colluttazione tra i giocatori nelle fasi di riordino sul campo: volontari e staff della FIFA hanno dovuto intervenire per separare le squadre. L’episodio lascia interrogativi sul controllo emotivo nelle partite a elevata intensità e sulle possibili conseguenze disciplinari.

Sul piano sportivo, il risultato proietta il Canada in una posizione forte nel girone: con questo successo la squadra di casa si avvicina al passaggio del turno, mentre il Qatar dovrà reagire nelle gare successive. In parallelo, la serata è stata segnata anche da altre notizie del torneo, come la rete di Lionel Messi nella vittoria dell’Argentina per 3-0 sull’Algeria.

L’episodio che ha coinvolto Koné rimarrà probabilmente il ricordo più vivido della serata, accanto alla storica prestazione offensiva di Jonathan David e alla foto di una folla che ha visto la prima vittoria mondiale del Canada con emozioni contrastanti.