Argentina-Algeria, debutto segnato da due annullamenti e scelte tattiche di Scaloni

Due reti annullate per fuorigioco nei primi otto minuti, il recupero del Dibu Martinez e le scelte tattiche di Scaloni: cronaca e contesto dal debutto a Kansas City

Il debutto del girone J ai Mondiali vede Argentina e Algeria affrontarsi all’Arrowhead Stadium di Kansas City. La partita, iniziata a 00:00 del 17 giugno, è stata subito segnata da due episodi arbitrali rilevanti: due gol annullati nei primi otto minuti, uno per parte, entrambi per fuorigioco. Sullo sfondo restano la scelta di formazione del ct Lionel Scaloni e l’atmosfera cittadina che ha accompagnato la Nazionale argentina prima dell’incontro.

Episodi decisivi: i due gol annullati nei primi otto minuti

Al 6′ del match Lionel Messi ha ricevuto un assist di Lautaro Martinezsi è inserito sulla destra e ha finalizzato di prima intenzione sul primo palo battendo il portiere avversario. L’arbitro ha però annullato la rete per fuorigiocole immagini successive hanno mostrato come il numero 10 argentino fosse oltre l’ultimo difensore avversario di circa mezza spalla.

Due minuti più tardi l’Algeria ha risposto con un’azione analoga: una verticalizzazione dalla trequarti ha trovato Chaibi in area, che ha controllato e segnato con un destro angolato. Anche in questo caso il direttore di gara ha cancellato la rete per fuorigiocointerrompendo così una partenza vibrante e controversa.

Questi due annullamenti nei primi otto minuti hanno condizionato l’inerzia iniziale del match e acceso il dibattito sugli interventi arbitrali nelle fasi più concitate delle partite di alto livello, specialmente in un contesto come quello dei Mondiali dove ogni episodio può avere grande impatto sul prosieguo del torneo.

Scelte tecniche e stato di forma della squadra argentina

Nei giorni precedenti Scaloni aveva lavorato su diverse soluzioni tattiche, valutando il 4-3-3 ma anche l’opzione della difesa a tre. Durante le prove tattiche al Compass Minerals Centersituato oltre il confine di stato, sono state sperimentate vari alternative difensive: l’ipotesi di inserire Cristian Romero insieme a Lisandro Martinez e Otamendi in una linea a tre è stata provata per compensare l’assenza di Tagliaficoindisponibile nonostante si trovi ancora negli Stati Uniti. In alternativa, Scaloni poteva optare per un 4-4-2 con Messi più libero sulla trequarti.

Il recupero del portiere Dibu Martinez è stato una notizia confermata prima del match: il guardiano della porta, protagonista nel trionfo iridato del 2026, è stato dichiarato abile e ha preso posto tra i pali. In attacco, Lautaro Martinez è risultato favorito su Julián Álvarez per affiancare Messi, in virtù di una condizione fisica migliore dell’attaccante dell’Atletico Madrid che aveva convissuto con un problema alla caviglia nei giorni precedenti.

Formazioni previste e ruoli chiave

Le ipotesi di formazione al fischio d’inizio indicavano un possibile assetto 4-3-3 per l’Argentina, con: Dibu Martinez in porta; Molina, Romero, Otamendi, Medina in difesa; Mac Allister, Enzo FernandezDe Paul a centrocampo; e un tridente offensivo composto da MessiLautaro Martinez e Thiago Almada. L’Algeria, rispondendo con un 4-3-3, schierava tra gli altri ChaibiMahrez e Gouiri come riferimenti offensivi.

Atmosfera a Kansas City e presenza dei tifosi argentini

La vigilia della partita a Kansas City era stata animata da una nutrita presenza di sostenitori albicelesti: circa ventimila tifosi hanno affollato eventi e raduni, con un asado organizzato nel parco principale della città come momento di aggregazione. I cori cantati sono rimasti gli stessi dell’ultima cavalcata mondiale: “Muchachos” e “Para ser campeon” tra i più intonati. Anche il quartiere degli artisti, il Crossroads districtha visto comparire murales dedicati a Messi.

Il tessuto commerciale locale ha risposto alla domanda con gadget e prodotti a tema: una tortina decorata con la bandiera argentina è venduta a 4 dollariun mazzo di fiori a 8 dollari e le magliette non ufficiali della Selección si trovano a 20 dollari. La squadra si è allenata in strutture sorvegliate, con una scorta di circa 30 mezzi a protezione del gruppo tra campo e alloggio.

Nel complesso, il match all’Arrowhead Stadium ha messo da subito in evidenza la tensione e l’importanza del debutto: gli episodi arbitrali, le scelte di formazione e l’energia dei tifosi hanno costituito gli elementi chiave di una serata che resta segnata dai due gol annullati e dalle incognite tattiche su cui la Nazionale argentina proverà a costruire il cammino nel girone J.