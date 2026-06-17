Borse in rialzo e petrolio in calo: l'effetto dell'intesa tra Usa e Iran

Borse in rialzo e petrolio in calo: l'effetto dell'intesa tra Usa e Iran

I mercati finanziari sono in fermento dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Scopri come questo evento sta influenzando le borse e il prezzo del petrolio.

I mercati finanziari globali stanno vivendo una fase di grande dinamismo, trainati dall’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L’intesa, raggiunta il 15 giugno 2026, ha già iniziato a produrre effetti significativi sugli indici azionari e sul prezzo del petrolio. Gli investitori stanno reagendo con ottimismo, ma non mancano le incognite.

L’accordo, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuzha spinto al ribasso il prezzo del petrolio Brentche ha toccato quota 79,50 dollari al barile.

Questo calo ha avuto un impatto immediato sulle borse, con Tokyo che ha aperto in leggero calo dopo il record storico di 70mila punti raggiunto il giorno precedente.

Tokyo apre in calo dopo il record storico

La Borsa di Tokyo ha avviato la seduta del 16 giugno 2026 con un segno negativo, registrando una flessione dello 0,53% a quota 69.034,77 punti.

Gli investitori hanno deciso di realizzare parte dei profitti accumulati nelle sessioni precedenti, in un contesto di generale ottimismo. Lo yen è rimasto stabile sul dollaro a 160,40, mentre ha ceduto terreno sull’euro a 186,20.

Il calo del Nikkei è stato attribuito anche al calo del prezzo del petrolioche ha influenzato negativamente le aziende energetiche.

Tuttavia, gli analisti ritengono che si tratti di una correzione fisiologica dopo il rally degli ultimi giorni.

Wall Street e l’ascesa di SpaceX

Intanto, Wall Street continua a registrare performance positive, con il Dow Jones che ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 52.002,20 punti. Tra i titoli più brillanti, spicca SpaceXche ha consolidato il suo straordinario rally post-Ipo. La società guidata da Elon Musk ha superato Amazon per capitalizzazione di mercato, avvicinandosi ai 3.000 miliardi di dollari.

SpaceX ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 135 dollari ed è arrivata a superare i 220 dollari intraday. Questo successo ha attirato l’attenzione degli investitori, che vedono nella società un’opportunità di crescita a lungo termine.

L’accordo Iran-Stati Uniti e le sue implicazioni

L’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, raggiunto il 15 giugno 2026, ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. L’intesa, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuzha spinto al ribasso il prezzo del petrolio, influenzando positivamente le borse. Tuttavia, gli analisti sottolineano che l’accordo non è ancora definitivo e che nei prossimi 60 giorni saranno necessari ulteriori negoziati per raggiungere un’intesa completa.

Tra le incognite, ci sono le minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e i dubbi sulla riapertura completa dello stretto di Hormuz. Questi fattori potrebbero influenzare negativamente i mercati nelle prossime settimane.

Intanto, le banche centrali sono al centro dell’attenzione. La Federal Reserveguidata per la prima volta da Kevin Warshha avviato una due giorni di riunioni. Gli economisti si attendono una conferma dell’attuale livello dei tassi di interesse. La Banca centrale del Giapponeinvece, ha alzato i tassi di 25 punti base, portandoli all’1%.

In questo contesto, gli investitori stanno monitorando con attenzione gli sviluppi dell’accordo Iran-Stati Uniti e le decisioni delle banche centrali. L’ottimismo prevale, ma non mancano le preoccupazioni per le possibili incognite future.