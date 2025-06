Test fallito per SpaceX, la Starship esplode ancora una volta durante il lancio

Test fallito per SpaceX, la Starship esplode ancora una volta durante il lancio

Ancora una volta la Starship SpaceX esplode durante un test critico. Tra sfide tecniche e obiettivi ambiziosi, l’azienda cerca di capire le cause e rilanciare il progetto.

Un lampo. Poi il silenzio. Durante un test statico di routine, nel cuore della notte texana, la Starship 36 è stata inghiottita da una palla di fuoco. Era lì, ancora sulla rampa, quando qualcosa è andato storto. Anomalia grave, l’ha chiamata SpaceX.

Starship di SpaceX esplode prima ancora del decollo

I sei motori Raptor non si erano nemmeno accesi del tutto.

L’incidente, avvenuto mentre si caricavano metano e ossigeno liquidi, ha trasformato quel razzo – l’ennesimo – in uno scheletro fumante. Il razzo Starship di SpaceX esplode. Il boato ha raggiunto le case più vicine a Massey, vicino a Starbase. Le finestre vibravano. Lo raccontano gli abitanti, ancora scossi: «Sembrava un terremoto».

Fortuna che nessuno era lì. L’area era stata evacuata, dice l’azienda. Tutti salvi. Ma la scena è rimasta: fumo ghiacciato diventato fuoco in un istante. E ora? Si attende di capire cos’è successo, anche se una risposta chiara, forse, non arriverà mai. Intanto, SpaceX invita il pubblico a stare lontano dalla zona. “È pericoloso”. E a giudicare da quello che si è visto, lo è davvero.

Il razzo Starship di SpaceX esplode di nuovo: errori, cause e dubbi su una serie di flop

Non è la prima volta. E purtroppo, non sarà l’ultima. Il razzo voluto con ostinazione da Elon Musk continua a tradire le aspettative. L’ultimo test, il decimo, doveva essere un passo avanti. Ma è diventato un’altra battuta d’arresto. Prima c’era stato il nono lancio, finito con un’altra esplosione. Poi l’ottavo. Anche il settimo. Una scia, lunga, di insuccessi. Musk però tira dritto, come se tutto fosse normale. “È parte del processo”, ha detto più volte.

Forse ha ragione, forse no. Ma quando la Starship di SpaceX esplode così, ancora ferma al suolo, le domande cominciano a pesare. Anche tra gli addetti ai lavori. Serve davvero rischiare tanto? Serve davvero provare a forzare i tempi della corsa spaziale? Nessuna risposta, per ora. Solo cenere, metallo contorto e una lunga notte in Texas.