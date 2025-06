‘The America Party’: Elon Musk prepara il nuovo partito dopo lo scontro con Trump

Lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk continua a far discutere. Dopo uno scambio di accuse e offese, Musk ha deciso di chiudere il sondaggio lanciato su X, annunciando l’intenzione di fondare un nuovo partito politico chiamato “The America Party”. Questa mossa segna un ulteriore passo nell’escalation tra i due protagonisti, aprendo un nuovo capitolo nel panorama politico americano.

Lo scontro Trump-Musk fa crollare Tesla: il tycoon perde oltre 33 miliardi

Il Presidente Trump non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo ai numerosi contratti governativi che le aziende di Elon Musk detengono. Ha spiegato che il governo riesaminerà la situazione, considerando l’ingente ammontare di denaro coinvolto, definendolo un “sacco di sussidi” su cui è necessario fare chiarezza per tutelare sia Musk sia il paese. Rispondendo ai giornalisti, Trump ha aggiunto di essere stato troppo impegnato su questioni come Cina, Russia e Iran per pensare a Musk, augurandogli comunque il meglio.

Intanto, la controversia con il presidente ha avuto un impatto significativo sul patrimonio di Musk come azionista di Tesla. Dopo il crollo del titolo in borsa, che ha perso oltre il 14%, il valore delle azioni è diminuito di circa 150 miliardi di dollari, causando una perdita personale stimata in circa 33-34 miliardi.

Nonostante ciò, Musk resta l’uomo più ricco al mondo, con un patrimonio personale stimato intorno ai 334-335 miliardi di dollari, anche se Bloomberg sottolinea che questa rappresenta una delle perdite più significative mai registrate in un singolo giorno.

Elon Musk cancella alcuni post contro Trump su X

Elon Musk ha rimosso alcuni post pubblicati di recente sulla sua piattaforma social X, in cui attaccava il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Tra i contenuti eliminati figura un messaggio del 5 giugno in cui Musk affermava che il nome dell’attuale presidente sarebbe presente negli “Epstein file”, ossia nei documenti giudiziari legati al finanziere Jeffrey Epstein, arrestato nel 2019 per traffico sessuale di minorenni e deceduto in carcere un mese dopo. Tuttavia, sul profilo del miliardario restano visibili i post che criticano duramente la manovra fiscale promossa da Trump, nota come “One big beautiful bill”, definita da Musk un “disgustoso abominio” durante il dibattito al Senato.

‘The America Party’: Elon Musk prepara il nuovo partito dopo lo scontro con Trump

Più di 5,6 milioni di persone hanno partecipato al sondaggio che chiedeva se fosse arrivato il momento di fondare un nuovo partito politico in America capace di rappresentare l’80% della popolazione che si trova nel mezzo. Secondo i dati pubblicati su X, il 80,4% degli utenti ha espresso parere favorevole, mentre il 19,6% si è opposto.

“Il popolo ha parlato. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l’80% della popolazione! E esattamente l’80% delle persone è d’accordo“, ha scritto Musk sul suo profilo X.